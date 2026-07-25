Qazaxda velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışları keçirilib - FOTO/VİDEO

Gənclər və İdman Nazirliyi, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə ölkəmizin “İdman Paytaxtı” Qazax şəhərində velosiped üzrə Federasiya Kuboku keçirilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Qazax şəhərinin mərkəzi küçələrində təşkil olunan yarış böyük tamaşaçı marağı ilə qarşılanıb.
Respublikanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən velosiped bölmələrinin 150-dən artıq oğlan və qız idmançısı 5 km məsafəyə qrup ötüşməsi üzrə mübarizə aparıblar.
Yarış proqramı çərçivəsində Qazax rayonunun yeniyetmə həvəskar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil edilib. Altı kateqoriya üzrə qalib və mükafatçılar medal, diplom və kuboklarla təltif olunublar.
Region idmançıları
Qızlar (2013-2015)
1. Fatimə Qurbanova (Ağdaş UGİŞM)
2. Mənsurə Hüseynli (Ağdaş UGİŞM)
3. Leyla Seyidzadə (Ağdaş UGİŞM)
Oğlanlar (2012-2014)
1. Kamran Abdullayev (Ağdaş UGİŞM)
2. Elvin Məmmədov (Gədəbəy UGİŞM)
3. Fuad Həsənov (Ağstafa UGİŞM)
Oğlanlar (2008-2011)
1. Əli Əlizadə (İsmayıllı UGİŞM)
2. Nəsimi Məmmədli (İsmayıllı UGİŞM)
3. Samir Kərimov (Ağdaş UGİŞM)
Qazax idmançıları
Qızlar (2010-2014)
1. Xədicə Əliyeva
2. Çiçək Quliyeva
3. Zəhra Nağıyeva
Oğlanlar (2014-2017)
1. Nicat Əfəndiyev
2. Ceyhun Əsgərov
3. Uğur Abdullayev
Oğlanlar (2010-2013)
1. Talıb Əliyev
2. Elxan Daşdəmirov
3. Rövşən Yarəhmədov
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Gənclər və İdman Nazirliyi, Qazax Rayon İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə ölkəmizin "İdman Paytaxtı" Qazax şəhərində velosiped üzrə Federasiya Kuboku keçirilib. İdman.Biz xəbər verir ki, Qazax şəhərinin mərkəzi küçələrində təşkil olunan yarış böyük tamaşaçı marağı ilə qarşılanıb.♬ Idman və Biz - orijinal ses - Idman və Biz