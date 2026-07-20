Qazaxda velosiped idmanı üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək

İyulun 25-26-da Qazax şəhərində velosiped idmanı üzrə Federasiya Kuboku yarışı təşkil olunacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının (AzVİF) 2026-cı il üçün təsdiqlənmiş idman təqvim planına əsasən keçiriləcək.
Qazax şəhərinin mərkəzi küçələrində baş tutacaq yarışda ölkənin müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən velosiped bölmələrinin idmançıları fərdi və qrup ötüşməsi növlərində mübarizə aparacaqlar.
İki gün davam edəcək yarış proqramı çərçivəsində Qazax rayonunun yeniyetmə həvəskar velosipedçiləri üçün də xüsusi yarış təşkil olunacaq.
Turnirin keçirilməsində məqsəd uşaqlar və yeniyetmələr arasında sağlam həyat tərzini təbliğ etmək, velosiped idmanına marağı artırmaq və bu sahəyə yeni istedadların cəlb olunmasına töhfə verməkdir.