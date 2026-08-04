4 Avqust 2026
AZ

“Tur de Frans”da qeyri-adi iddia: Sinə ölçüsü üstünlük verir?

Velosiped idmanı
Xəbərlər
4 Avqust 2026 09:22
96
“Tur de Frans”da qeyri-adi iddia: Sinə ölçüsü üstünlük verir?

Qadınlar arasında keçirilən “Tur de Frans” veloyarışında bəzi idmançıların sinə ölçüsünü artıran altlıqlardan istifadə etdiyi bildirilir.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu üsul aerodinamik müqavimətin azalmasına kömək edir. İdeal şəraitdə velosipedçi hər kilometrdə 0,78 saniyə üstünlük qazana bilər.

Bir neçə komanda məsələ ilə bağlı yarış komissarlarına müraciət edib. Komandalar mərhələlərdən əvvəl qadın komissarların idmançıları yoxlamasını tələb ediblər.

Məlumata görə, yoxlamaların məqsədi yarış iştirakçılarının süni vasitələrlə aerodinamik üstünlük əldə etməsinin qarşısını almaqdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Qadın velosipedçimiz Çində qələbə qazanıb - FOTO
3 Avqust 17:34
Velosiped idmanı

Qadın velosipedçimiz Çində qələbə qazanıb - FOTO

Viktoriya Sidorenko qatıldığı turnirdə uğurla çıxış edib
Azərbaycan velosipedçiləri Kahramanmaraş turunda yarışacaqlar
2 Avqust 21:58
Velosiped idmanı

Azərbaycan velosipedçiləri Kahramanmaraş turunda yarışacaqlar

Milli komanda UCI-nin 2.2 kateqoriyalı çoxgünlük turnirində iştirak edəcək
Həvəskar velosipedçilər arasında Federasiya Kubokunun qalibləri məlum olub - FOTO
2 Avqust 14:33
Velosiped idmanı

Həvəskar velosipedçilər arasında Federasiya Kubokunun qalibləri məlum olub - FOTO

Veloparkda keçirilən yarışda üç yaş kateqoriyası üzrə mükafatçılar müəyyənləşib
Bakıda “Masters” Federasiya Kuboku keçiriləcək
1 Avqust 16:30
Velosiped idmanı

Bakıda “Masters” Federasiya Kuboku keçiriləcək

35 yaşdan yuxarı kişi və qadın velosipedçilər müxtəlif məsafələr üzrə mübarizə aparacaqlar
Poqaçar “Tur de Frans”da beşinci çempionluğunu qazandı
27 İyul 11:12
Velosiped idmanı

Poqaçar “Tur de Frans”da beşinci çempionluğunu qazandı

Sloveniyalı velosipedçi ardıcıl üçüncü titulunu əldə edib
Velosipedçi uçuruma düşməkdən son anda xilas olub - VİDEO
26 İyul 09:39
Velosiped idmanı

Velosipedçi uçuruma düşməkdən son anda xilas olub - VİDEO

ABŞ-li velosipedçini qoruyucu tor ağır qəzadan xilas edib

Ən çox oxunanlar

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub
Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub
1 Avqust 19:31
Basketbol

Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Portuqaliyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Niderland yığmasına qarşı keçirəcək
U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:35
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Böyük Britaniyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Qarşılaşma rəqib komandanın 67:55 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb