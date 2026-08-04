“Tur de Frans”da qeyri-adi iddia: Sinə ölçüsü üstünlük verir?

Qadınlar arasında keçirilən “Tur de Frans” veloyarışında bəzi idmançıların sinə ölçüsünü artıran altlıqlardan istifadə etdiyi bildirilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu üsul aerodinamik müqavimətin azalmasına kömək edir. İdeal şəraitdə velosipedçi hər kilometrdə 0,78 saniyə üstünlük qazana bilər.
Bir neçə komanda məsələ ilə bağlı yarış komissarlarına müraciət edib. Komandalar mərhələlərdən əvvəl qadın komissarların idmançıları yoxlamasını tələb ediblər.
Məlumata görə, yoxlamaların məqsədi yarış iştirakçılarının süni vasitələrlə aerodinamik üstünlük əldə etməsinin qarşısını almaqdır.