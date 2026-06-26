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Şose velosipedi üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək

Velosiped idmanı
Xəbərlər
26 İyun 2026 22:29
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Şose velosipedi üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının təşkilatçılığı ilə velosiped idmanının şose növü üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək.

İdman.Biz bildirir ki, 27-30 iyun tarixlərində baş tutacaq yarışın fərdi ötüşmə növü Bakıda, qrup ötüşməsi isə Xızıda təşkil olunacaq.

İyunun 27-28-də Xəzər rayonu ərazisində (Dreamland-Türkan yolu, start saat 09:00) müxtəlif yaş qrupları üzrə fərdi ötüşmə yarışları olacaq. Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq 35-49 və 50+ yaş kateqoriyalarında həvəskar idmançılar üçün 15 km məsafəyə fərdi ötüşmə yarışı da keçiriləcək. Bu kateqoriyada yarışacaq həvəskarların yarışı iyunun 28-də keçiriləcək.

İyunun 29-30-da isə Xızı rayonunda qrup ötüşmələri təşkil olunacaq. Ölkə çempionatının nəticələri Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqına (UCI) da göndəriləcək və milli federasiyaların reytinq cədvəlində əksini tapacaq.

İdman.Biz
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