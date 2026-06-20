“Altı aydan sonra Azərbaycan velosipedçiləri beynəlxalq səviyyəyə çıxacaqlar” - Velosiped yığmasının baş məşqçisinin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Vladimir Buşanski komandanın ilk beynəlxalq yarışları, hazırlıq prosesindəki çətinliklər və Avropa çempionatı planlarından danışıb.
Bu yaxınlarda Azərbaycanın velosiped idmanı üzrə milli komandası Slovakiya və Çexiyada keçirilən beynəlxalq turnirlərdə iştirak edib. Komandanın baş məşqçisi Vladimir Buşanski üçün bu yarışlar vəzifəyə təyin olunmasından sonra Azərbaycan idmançıları ilə ilk xarici səfərlər olub.
İdman.Biz-ə açıqlamasında qazaxıstanlı mütəxəssis velosipedçilərin çıxışları ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.
“Yekunlara görə bəziləri sevindirdi, bəziləri isə yox. Hələlik tam qiymət verə bilmirəm, çünki uşaqların hazırlıq üçün az vaxtı olub. Bildiyimə görə, onlar əvvəllər belə səviyyəli yarışlarda nadir hallarda iştirak ediblər.
Hər halda bu startlar mənə göstərdi ki, işləməyə idmançılar var. Yeniyetmələr arasında perspektivli uşaqlar mövcuddur. Onlar məşqçini dinləyirdilər və verilən tapşırıqları yerinə yetirirdilər. Belə əlaqənin olması yaxşı haldır. Böyüklər qrupunda yalnız Tural İsrafilov fərqləndi, amma onun da hələ təcrübəsi çatışmır. Çexiyadakı yarışların səviyyəsi çox yüksək idi. İdmançılarımız üçün çətin oldu, lakin onlar əllərindən gələni etdilər və hazırda bacardıqları səviyyəni nümayiş etdirdilər” - deyə mütəxəssis qeyd edib.
Buşanski söyləyib ki, növbəti yarış dövründə komandanın hazırlıq prosesi daha sistemli şəkildə qurulacaq. Onun fikrincə, bu da nəticələrə müsbət təsir göstərəcək.
“Mən həmişə idmançılara deyirəm ki, bir aya, hətta altı aya güclü olmaq mümkün deyil. Yüksək nəticələr idmanında hər gün işləməlisən. Amma zəifləmək çox asandır. Bir həftə məşqləri buraxmaq kifayətdir ki, aylarla toplanan potensial yox olsun”, – deyə o əlavə edib.
Azərbaycan velosipedçilərinin yaxın hədəfi iyunun 27-dən 30-dək keçiriləcək ölkə çempionatı olacaq. Daha sonra yeniyetmələr və U-23 millisi iyulun 7-dən 12-dək Almaniyanın Kottbus şəhərində təşkil olunacaq Avropa çempionatına yollanacaq.
Vladimir Buşanskinin sözlərinə görə, o, həddindən artıq gözləntilərə qapılmır və nəticənin idmançıların sağlamlığına zərər vermədən mərhələli inkişaf yolu ilə əldə olunmasının tərəfdarıdır:
“Məşqçi həmişə hansısa ümidlər bəsləyir, əks halda işləmək mümkün deyil. Təbii ki, istərdim ki, idmançılar belə az təcrübə ilə belə medal uğrunda mübarizə aparsınlar. Bu, möhtəşəm olardı. Amma mən realistəm. Hamımız xəyal qurmağı sevirik, lakin hazırda görülən işin həcmi o qədər də böyük deyil. Çünki məşqçi kimi idmançıların imkanlarından dərhal maksimum istifadə edə bilmərəm – orqanizm buna tab gətirməyə bilər.
Həddindən artıq yüklənmə gələcəkdə xoşagəlməz nəticələrə səbəb ola bilər. Buna görə də hər şey tədricən edilməlidir. Əgər hazırda boşluqlar varsa, onları dərhal aradan qaldırmaq mümkün deyil. Bəli, qısamüddətli yüksəliş əldə etmək olar, amma sonra ciddi eniş gələcək. Mən bu yolla getmək istəmirəm. Ümid edirəm ki, planlı iş sayəsində yaxın altı ay-bir il ərzində uşaqlar yaxşı beynəlxalq səviyyəyə çıxa biləcəklər”.