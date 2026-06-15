“Masters” velosipedçilər ilk dəfə Azərbaycan çempionatında yarışacaq

Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Velosiped İdmanı Federasiyasının 2026-cı il üçün təsdiq edilmiş idman təqvim planına əsasən, 27-30 iyun tarixlərində keçiriləcək Azərbaycan çempionatı çərçivəsində ilk dəfə “Masters” kateqoriyası üzrə yarış təşkil olunacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış 28 iyun tarixində Qala yolunda baş tutacaq.
Yaşı 35-dən yuxarı olan həvəskar velosipedçilərin qatılacağı yarışda iştirakçılar 15 kilometr məsafəyə fərdi ötüşmə növündə mübarizə aparacaqlar.
Qaliblər iki yaş qrupu üzrə müəyyənləşəcək. Yarışda Masters 35-49 yaş və Masters 50+ yaş kateqoriyaları üzrə iştirakçılar qüvvələrini sınayacaqlar.