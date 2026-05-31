31 May 2026
Trek üzrə Azərbaycan çempionatında qaliblər müəyyənləşdi - FOTO

31 May 2026 15:16
Velosiped idmanının trek növü üzrə gənc oğlanlar arasında keçirilən Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib.

İdman.Biz Azərbaycan Velosiped Federasiyasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Respublika Velotrekində təşkil olunan yarışda 2008-2009-cu il təvəllüdlü oğlanlar iştirak ediblər. İdmançılar fərdi ötüşmə, çıxmaqla qrup ötüşməsi, omnium və sprint növlərində qüvvələrini sınayıblar.

Fərdi ötüşmə, 3 km:
Birinci yer: Nihad Xudoyev, ROEQİUGVM
İkinci yer: Çingiz İsayev, ROEQİUGVM
Üçüncü yer: Rəhim Nağıyev, ROEQİUGVM

Çıxmaqla qrup ötüşməsi:
Birinci yer: Əli Baxşıyev, ROEQİUGVM
İkinci yer: Nicat Şükürzadə, ROEQİUGVM
Üçüncü yer: Həsən Zeynalov, ROEQİUGVM

Omnium:
Birinci yer: Nihad Xudoyev, ROEQİUGVM
İkinci yer: Rəhim Nağıyev, ROEQİUGVM
Üçüncü yer: Murad Nadirov, “Təhsil”

Sprint:
Birinci yer: Çingiz İsayev, ROEQİUGVM
İkinci yer: Murad Nadirov, “Təhsil”
Üçüncü yer: Əli Baxşıyev, ROEQİUGVM

