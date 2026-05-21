21 May 2026
AZ

Azərbaycanda peşəkar velosiped komandasının yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparılır - ÖZƏL

Velosiped idmanı
Xəbərlər
21 May 2026 16:48
126
Azərbaycanda peşəkar velosiped komandasının yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparılır - ÖZƏL

"Hazırda Azərbaycanda peşəkar kontinental velosiped komandasının yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparılır".

Bu barədə İdman.Biz-ə Azərbaycan velosiped yığmasının idman direktoru və baş məşqçisi, qazaxıstanlı mütəxəssis Vladimir Buşanski məlumat verib.

Mütəxəssis bildirib ki, hazırda danışıqlar davam edir və yaxın vaxtlarda bütün məsələlərin həll olunması gözlənilir.

“Ən önəmlisi odur ki, layihəyə hər kəs böyük maraq göstərir və gündəmdə olan bütün məsələlərin həlli mümkündür. Əsas məqsəd isə layihənin ən azı bir Olimpiya dövrü üçün nəzərdə tutulmasıdır ki, həm məşqçilər, həm də idmançılar hazırlıq prosesini düzgün planlaşdıra və qarşılarına konkret hədəflər qoya bilsinlər”, - deyə Buşanski bildirib.

O qeyd edib ki, kontinental komanda yaradılacağı təqdirdə heyətə əcnəbi velosipedçilərin də cəlb olunması planlaşdırılır.

“Şübhəsiz ki, komandanın əsasını azərbaycanlı velosipedçilər təşkil edəcək. Bununla yanaşı, müəyyən sahələr üzrə xarici idmançılar da cəlb oluna bilər. Məsələn, dağ mərhələləri üzrə mütəxəssis və ya sprint üzrə ekspert komandanı gücləndirə bilər. Ümumilikdə belə bir komandanın yaradılması azərbaycanlı gənc velosipedçilərin inkişafı üçün müsbət addım olacaq”, - deyə o əlavə edib.

Qeyd edək ki, əvvəllər Azərbaycanda beynəlxalq arenada uğurlu nəticələr göstərən “Baku Synergy Cycling Project” adlı kontinental velosiped komandası fəaliyyət göstərib.

Xatırladaq ki, “Bakı-Xankəndi” veloyürüşündə Azərbaycanı Musa Mikayılzadə, Nofəl Nuriyev, Əli Qurbanov, Şahin Eyvazov və Maksim Trendelev təmsil ediblər.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Elgün Əlizadə İsveçrədə beynəlxalq kursu bitirdi - FOTO
20 May 13:14
Velosiped idmanı

Elgün Əlizadə İsveçrədə beynəlxalq kursu bitirdi - FOTO

Azərbaycanlı məşqçi “UCI Level 2” proqramını uğurla tamamlayaraq sertifikat alıb
“Bakı-Xankəndi” dünyanın diqqətində: Azərbaycan velosiped idmanına dönüş etdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI + FOTO
15 May 15:55
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” dünyanın diqqətində: Azərbaycan velosiped idmanına dönüş etdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI + FOTO

Azərbaycan veloyürüşü həm yerli, həm də xarici velosipedçilər üçün xüsusi bir yarışa çevrildi
“Bakı-Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışı konsert proqramı ilə başa çatıb - VİDEO
14 May 17:48
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışı konsert proqramı ilə başa çatıb - VİDEO

Tərtər-Ağdam-Füzuli-Şuşa-Xankəndi marşrutunda Coş Barnett finişə tək çataraq qalib oldu.
Coş Barnett: “Cəmi üç ildir velosiped idmanı ilə məşğulam”
14 May 14:26
Velosiped idmanı

Coş Barnett: “Cəmi üç ildir velosiped idmanı ilə məşğulam”

“Burqos” üzvü komanda taktikasının uğur gətirdiyini deyib
Coş Bernett “Bakı-Xankəndi” veloyürüşündə həm mərhələ, həm də ümumi təsnifatda qalib oldu - İDMAN.BİZ-in İCMALI
14 May 13:40
Velosiped idmanı

Coş Bernett “Bakı-Xankəndi” veloyürüşündə həm mərhələ, həm də ümumi təsnifatda qalib oldu - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Yeni zelandiyalı velosipedçi beşinci mərhələdəki qələbəsi sayəsində ümumi təsnifatda ən yaxşı olub
“Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün son mərhələsinin qalibi bəlli oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
14 May 13:02
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün son mərhələsinin qalibi bəlli oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beşinci etapda velosipedçilər Tərtər-Xankəndi marşrutu üzrə yarışacaqlar

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir