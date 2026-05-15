“Bakı-Xankəndi” dünyanın diqqətində: Azərbaycan velosiped idmanına dönüş etdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI + FOTO

Azərbaycanda beş gün davam edən və işğaldan azad olunmuş, inkişaf edən Xankəndidə finişlə başa çatan “Bakı-Xankəndi” beynəlxalq veloyürüşü ölkəmizin hüdudlarından kənarda da diqqət çəkən hadisəyə çevrilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, xarici media bu veloyürüşə əsasən idman prizmasından yanaşırdı: kim hücum etdi, kim mərhələ qazandı, komandalar necə çıxış etdi və ümumi qalibin hansı mərhələdə müəyyənləşdiyi kimi məqamlar daha çox diqqət çəkirdi
Lakin məhz bu yazılarda və komandaların reaksiyalarında yarışın əsas dəyəri üzə çıxdı - Azərbaycan 2017-ci ildə keçirilən son “Tour d’Azerbaidjan”dan doqquz il sonra yenidən beynəlxalq şosse velosipedi xəritəsində yer aldı.
Belə ki, İtaliyanın “Bardiani CSF 7 Saber” velokomandası hələ startdan əvvəl “Bakı-Xankəndi”ni Azərbaycanda peşəkar və yüksək səviyyəli velosiped idmanının təxminən onillik fasilədən sonra geri dönüşü kimi qiymətləndirmişdi. Ölkə üçün bu, vacib bir ifadədir: söhbət təkcə növbəti yarışın keçirilməsindən deyil, vaxtilə beynəlxalq təqvimdə yer almış bir tədbirin yenidən bərpasından gedir.
Yarış həmçinin mühüm televiziya vitrini qazandı. Mərhələlər və əsas məqamlar “Eurosport”, “Discovery+”, “HBO Max” və “Prime Video” kimi beynəlxalq idman platformalarında yayımlandı. Velosiped idmanı üçün bu, xüsusilə vacibdir: marşrutun görüntüsü nəticədən heç də az əhəmiyyət daşımır. Peloton (əsas velosipedçilər qrupu) şəhər və regionlardan keçərkən, görüntülərdə yollar, mənzərələr, finiş meydanları və ölkənin ümumi ab-havası da əks olunur.
Xarici mediada ən parlaq süjetlərdən biri İspaniyanın “Burgos Burpellet BH” komandasının yeni zelandiyalı velosipedçisi Coş Barnettin qələbəsi oldu. İspaniya mediası onun uğurunu komanda üçün tarixi hadisə adlandırdı: Barnett sonuncu mərhələni və ümumi təsnifatı qazandı, “Burgos Burpellet BH” isə tarixinin ən yaxşı nəticələrindən birinə imza atdı. Vacib detal isə budur ki, bu, velosipedçinin peşəkar karyerasında ilk qələbə idi. Üstəlik, o, sadəcə mərhələni qazanmadı, həmin gün “XDS Astana Team” komandasından Henok Mulubrhanı cəmi üç saniyə qabaqlayaraq ümumi təsnifatı da öz adına yazdı.
Daha bir belə məqam Naftalanda finişlə başa çatan dördüncü mərhələdə yaşandı. “Bardiani CSF 7 Saber” komandasının italiyalı velosipedçisi Marko Manenti karyerasında ilk peşəkar qələbəsini qazandı. Komanda bu uğurun gənc heyətin inkişafının göstəricisi olduğunu xüsusi vurğuladı. Yarışdan sonra idman direktoru Alesandro Donati bildirib ki, “Bardiani CSF 7 Saber” yüksək səviyyədə çıxış edib, hər mərhələdə əsas iştirakçılardan biri olub və Azərbaycandan qələbə, bir sıra güclü nəticələr, eləcə də ümumi təsnifatın ilk “10-luğunda” yer alan iki velosipedçi ilə qayıdıb.
Qazaxıstanda əsas mövzu “XDS Astana Team” komandasının çıxışı olub. Komanda Yevgeni Fyodorov və Qleb Suritsanın səyləri ilə iki mərhələ qazandı, Henok Mulubrhan isə ümumi təsnifatda ikinci yeri tutaraq son ana qədər qələbə uğrunda mübarizə apardı. Qazaxıstan mediası təkcə nəticələrə deyil, həm də “Astana”nın yarışı necə nəzarətdə saxlamasına, komanda şəklində işləməsinə və liderlik uğrunda mübarizə aparmasına diqqət yetirirdi.
Bununla yanaşı, “Bakı-Xankəndi” elə bir yarış oldu ki, burada təkcə tanınmış və təcrübəli velosipedçilər deyil, yeni simalar da özlərini göstərə bildilər. Fyodorov, Suritsa və Aleksey Şnirko üçün mərhələ qələbələri peşəkar karyerada yeni uğur deyildi. Lakin Barnett və Manentinin hekayələri bu çoxgünlük yarışın başqa bir tərəfini üzə çıxardı: yarış onlara karyeralarında yeni səhifə açmaq imkanı verdi. Bu baxımdan Azərbaycan yarışı təkcə saniyələr və UCI xalları uğrunda mübarizə deyil, həm də gənc və perspektivli idmançıların özlərini göstərməsi üçün bir fürsət oldu.
Bu çoxgünlük yarış Azərbaycan velosipedçiləri üçün də az əhəmiyyət daşımadı. Azərbaycan millisinin heyətində Musa Mikayılzadə, Nofəl Nuriyev, Əli Qurbanov, Şahin Eyvazov, Maksim Trendelyov və Tural İsrafilov starta çıxdılar. Onlar üçün belə səviyyəli yarışda iştirak əvəzolunmaz təcrübə oldu: bir neçə gün ərzində “World Tour”, “ProTeam” və güclü kontinental komandalarla eyni pelotonda (əsas velosipedçilər qrupu) mübarizə aparmaq, yüksək sürətə uyğunlaşmaq, mövqe uğrunda yarışmaq, çətin mərhələləri keçmək və beynəlxalq yarışın təzyiqini hiss etmək kimi vacib bacarıqlar qazandılar.
Bu cür yarışlar yerli idmançıların daha sürətli inkişafına, müasir şosse velosiped idmanının tələblərini daha yaxşı anlamasına və gələcəkdə daha yüksək nəticələr uğrunda mübarizə aparacaq səviyyəyə yaxınlaşmasına kömək edir. Buna görə də “Bakı-Xankəndi” yalnız ölkə üçün bir vitrin deyil, həm də Azərbaycan velosiped idmanı üçün bir məktəbdir. Bu təcrübələrin nəticəsində isə gələcəkdə göstəricilərin tədricən yaxşılaşacağı gözlənilir.
Xarici reaksiyalara qayıdaraq qeyd edək ki, yarış Avropa velosiped ictimaiyyətindən kənarda da maraq doğurdu. Afrika velosiped idmanının inkişafı ilə məşğul olan “Africa Rising Cycling” afrikalı velosipedçilərin iştirakını işıqlandırır, həmçinin Xankəndiyə gedən final mərhələsinin çətinliyini xüsusi olaraq vurğulayıb. Belə platforma üçün “Bakı-Xankəndi” sadəcə təqvimdə bir yarış deyildi, fərqli qitələrdən olan velosipedçilərin beynəlxalq təcrübə və görünürlük qazandığı daha geniş bir hekayənin parçası idi.
Yarışın yekun akkordu xüsusilə simvolik oldu. Marşrut Xankəndidə başa çatdı, çoxgünlük yarış isə ölkənin müxtəlif regionlarından keçərək idman intriqasını Azərbaycanın coğrafiyası ilə birləşdirdi. Bu, ölkənin tanıdılmasının şüarlarla deyil, real fəaliyyətlə həyata keçdiyinin bir nümunəsidir: yollar, canlı yayımlar, komanda hesabatları, əsas məqamlar, velosipedçilərin paylaşımları və ixtisaslaşmış medianın yazıları vasitəsilə. “Bakı-Xankəndi” veloyürüşü göstərdi ki, bu yarış Azərbaycan üçün bir neçə günlük idman tədbirindən daha böyük məna daşıya bilər. O, ölkənin dinamik şəkildə təqdim olunduğu illik bir hekayəyə çevrilə bilər - təkcə finiş protokolları ilə deyil, həm də regionlar, marşrutlar, insanlar və beynəlxalq efirə çıxan görüntülərlə.
Bu layihə nə qədər sabit və davamlı inkişaf etsə, Azərbaycanın idman dünyasında tanınmasına və yerli velosipedçilərin inkişafına bir o qədər güclü töhfə verə bilər.