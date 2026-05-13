13 May 2026
AZ

Sahib Ələkbərov: “24 komanda Azərbaycana yenidən gəlmək istəyəcək”

Velosiped idmanı
Xəbərlər
13 May 2026 13:54
142
Sahib Ələkbərov: “24 komanda Azərbaycana yenidən gəlmək istəyəcək”

Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının vitse-prezidenti Sahib Ələkbərov “Bakı-Xankəndi” Azərbaycan velosiped yarışının yüksək səviyyədə keçdiyini bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirin Təşkilat Komitəsinin sədri olan funksioner yarışın təşkilatçılığı və təhlükəsizlik tədbirləri barədə danışıb.

Sahib Ələkbərov yarışın təşkilatçılığından razı qaldığını bildirib. O qeyd edib ki, ölkənin bütün bölgələrində iştirakçıları cəlbedici təbiət mənzərələri qarşılayır və turnir plan üzrə uğurla davam edir. Funksionerin sözlərinə görə, yarış müddətində təhlükəsizliklə bağlı bütün zəruri tədbirlər görülüb. Ələkbərov hesab edir ki, Azərbaycanda çıxış edən 24 komandanın hamısı ölkədən xoş təəssüratlarla ayrılacaq və gələcəkdə yenidən buraya qayıtmaq istəyəcək. O, həmçinin mükafatçılara təbriklərini çatdırıb.

Təşkilat Komitəsinin sədri ölkədə velosiped idmanına marağın böyük olduğunu vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, həvəs olan yerlərdə bu istiqamətdə işlər təbii şəkildə inkişaf edir. Funksioner qeyd edib ki, elə kəndlər var, sakinlər maşından istifadə etmədən gündəlik həyatlarında velosiped sürürlər.

O əlavə edib ki, son yeddi-səkkiz ay ərzində bir sıra rayonlarda velosiped bölmələri yaradılıb və həmin bölmələr zəruri avadanlıqla təmin olunub. Uşaqların da bu idman növünə cəlb edildiyini vurğulayan Ələkbərov Gədəbəy, Qəbələ və Şamaxıda bölmələrin fəaliyyət göstərdiyini, Qazaxda da belə bir bölmənin yaradılmasının nəzərdə tutulduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, veloyürüşün Qəbələ-İsmayıllı üzrə üçüncü mərhələsinin qalibi Qazaxıstanın “XDS Astana” komandasının rusiyalı üzvü Qleb Suritsa olub. Bakı-İsmayıllı üzrə ikinci mərhələsinin qalibi Qazaxıstanın “XDS Astana” Dünya Turu komandasının velosipedçisi Yevgeni Fyodorov olub. Bakı-Sumqayıt üzrə yarışın ilk mərhələsinin qalibi isə Çinin “Li-Ninq Star” komandasının belarusiyalı üzvü Aleksey Şnirko olub.

Xatırladaq ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda iştirak edir. Beş mərhələdən ibarət turnirin mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Turnirin final mərhələsi Xankəndi şəhərində təşkil olunacaq.

Araz Xəlilli

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Bakı-Xankəndi” yarışının 25 yaşlı italiyalı qalibi: “Bu qələbə bütün komandanın əməyidir”
13:36
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” yarışının 25 yaşlı italiyalı qalibi: “Bu qələbə bütün komandanın əməyidir” - VİDEO

Marko Manenti finalın nisbətən rahat keçdiyini bildirib
“Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün dördüncü mərhələsinin qalibi bəlli oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
12:56
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün dördüncü mərhələsinin qalibi bəlli oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Bu mərhələdə velodipetçilər 152,8 km məsafə qət edəcəklər
“Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün türkiyəli idmançısı: “Qardaş ölkədə yarışmaq xüsusi hissdir” - VİDEO
11:25
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün türkiyəli idmançısı: “Qardaş ölkədə yarışmaq xüsusi hissdir” - VİDEO

O bildirib ki, 2017-ci ildə də Azərbaycanda keçirilən turnirdə iştirak edib
Sahib Ələkbərov: “Üçüncü mərhələni də uğurla başa vurduq”
12 May 14:17
Velosiped idmanı

Sahib Ələkbərov: “Üçüncü mərhələni də uğurla başa vurduq”

O bildirib ki, iştirakçılar Azərbaycanın yollarını yüksək qiymətləndiriblər
“Bakı-Xankəndi” verloyürüşünün mərhələ qalibi: “Bizi iki ağır mərhələ gözləyir”
12 May 14:02
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” verloyürüşünün mərhələ qalibi: “Bizi iki ağır mərhələ gözləyir”

Qleb Suritsa bildirib ki, komanda gücünə qənaət edib
“Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün üçüncü mərhələsinin qalibi bəlli oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
12 May 12:57
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün üçüncü mərhələsinin qalibi bəlli oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beş mərhələdən ibarət turnirin mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 19:07
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qələbə qazanaraq avrokuboka vəsiqə qazandı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Karvan-Yevlax” isə qrup sonuncusu kimi növbəti mövsümdə yolunu aşağı liqada davam etdirəcək
La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:57
Futbol

La Liqa: “Barselona” "El-Klasiko"da tarix yazdı, çempion oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

Rafinya ilk 11-likdə yoxdur, Mbappe isə heyətə salınmayıb
Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
11 May 00:54
Futbol

Seriya A: “Milan” San-Siroda sarsıldı, “Atalanta” qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Berqamo təmsilçisi A Seriyasının 36-cı turunda səfərdən üç xalla ayrılıb