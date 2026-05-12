Bu gün “Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün üçüncü mərhələsinə start verildi - YENİLƏNİR

“Bakı-Xankəndi” Azərbaycan velosiped yarışının üçüncü mərhələsinə start verilib.
İdman.Biz xəbər verir ki, Bakı vaxtı ilə 9:20-də start verilən veloyürüşdə velosipedçilər Qəbələ şəhərindən Mingəçevirə qədər uzanan 162,9 kilometrlik marşrut üzrə yarışacaqlar.
Qeyd edək ki, veloyürüşün Bakı-İsmayıllı üzrə ikinci mərhələsinin qalibi "Astana" komandasının qazaxıstanlı üzvü Yevgeniy Fedorov olub. Bakı-Sumqayıt üzrə yarışın ilk mərhələsinin qalibi isə Çinin “Li-Ninq Star” komandasının belarusiyalı üzvü Aleksey Şnirko olub.
Xatırladaq ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda iştirak edir. Beş mərhələdən ibarət turnirin mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq. Turnirin final mərhələsi Xankəndi şəhərində təşkil olunacaq.
Araz Xəlilli