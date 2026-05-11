11 May 2026
AZ

Bu gün “Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün ikinci mərhələsi keçiriləcək

Velosiped idmanı
Xəbərlər
11 May 2026 08:36
250
Bu gün “Bakı-Xankəndi” veloyürüşünün ikinci mərhələsi keçiriləcək

“Bakı–Xankəndi” beynəlxalq velosiped yarışının bu gün ikinci mərhələsi keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, ikinci etap 193,2 kilometr məsafəni əhatə edəcək.

Velosipedçilər Bakıda start götürərək Şamaxıdan keçəcək və mərhələ İsmayıllıda başa çatacaq.

Qeyd edək ki, yarışın ilk mərhələsində Çinin “Li-Ninq Star” komandasının belaruslu üzvü Aleksey Şnirko finiş xəttini birinci keçib.

Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda iştirak edir. Beş mərhələdən ibarət turnirin mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq.

Turnirin final mərhələsi Xankəndi şəhərində təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, yarışın əsas məqsədi Azərbaycanda velosiped idmanının inkişafına töhfə vermək, ölkənin beynəlxalq idman tədbirlərinə uğurla ev sahibliyi etdiyini nümayiş etdirmək, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə diqqəti artırmaqdır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nofəl Nuriyev: “Növbəti mərhələlərdə əlimizdən gələni edəcəyik” - VİDEO
10 May 15:38
Velosiped idmanı

Nofəl Nuriyev: “Növbəti mərhələlərdə əlimizdən gələni edəcəyik” - VİDEO

İlk mərhələnin qalibi belaruslu Aleksey Şnilko olub
Sahib Ələkbərov: “Gənc velosipedçilərimizin biraz təcrübələri çatmadı, tələsdilər”
10 May 14:46
Velosiped idmanı

Sahib Ələkbərov: “Gənc velosipedçilərimizin biraz təcrübələri çatmadı, tələsdilər”

O, yarış zamanı velosipedçilərin kiçik qəza törətdiklərini və yolun vaxtında təmizləndiyini vurğulayıb
“Bakı-Xankəndi” veloyarışının ilk mərhələsi başa çatdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 May 14:19
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” veloyarışının ilk mərhələsi başa çatdı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Mərhələnin qalibi belaruslu Aleksey Şnilko olub
Gilyermo Tomas Silva “Ciro d'Italia”nın ikinci mərhələsinin qalibi olub
9 May 21:56
Velosiped idmanı

Gilyermo Tomas Silva “Ciro d'Italia”nın ikinci mərhələsinin qalibi olub

Bir gün əvvəl Pol Manye Giro d'Italia-nın birinci mərhələsinin qalibi olub
Sahib Ələkbərov: “Bakı-Xankəndi” yarışının Kəlbəcərdə də keçirilməsi planlaşdırılır”
9 May 14:35
Velosiped idmanı

Sahib Ələkbərov: “Bakı-Xankəndi” yarışının Kəlbəcərdə də keçirilməsi planlaşdırılır” - VİDEO

Bu mükafat qaliblər arasında bölünəcək
Roland Hofer: “Yarış yüksək səviyyədə təşkil olunub”
9 May 14:19
Velosiped idmanı

Roland Hofer: “Yarış yüksək səviyyədə təşkil olunub”

O, yarışın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vurğulayıb

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi
9 May 21:31
Futbol

“Sumqayıt” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək cədvəldə rəqiblərini keçdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 10-da yekun vurulacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO
10 May 21:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi”dən üç qollu qələbə - YENİLƏNİB + VİDEO

“Neftçi” hazırda 53 xalla turnir cədvəlinin dördüncü pilləsində yer alıb