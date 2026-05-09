9 May 2026
AZ

Roland Hofer: “Yarış yüksək səviyyədə təşkil olunub”

Velosiped idmanı
Xəbərlər
9 May 2026 14:19
178
Roland Hofer: “Yarış yüksək səviyyədə təşkil olunub”

“Starta tam hazırıq”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bunu Bakı-Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışının texniki direktoru Roland Hofer mətbuat konfransında bildirib.

O, yarışın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu vurğulayıb

“Xoşbəxtəm ki, yenidən qayıtmışıq və 2.1 kateqoriyasında yarış keçirəcəyik. Komandalar dörd fərqli qitəni əhatə edir. 20 ölkədən 24 komanda yarışacaq. Həm sağ velosibedlərin, həm də sürətli velosipedlərin mübarizəsini izləyəcəyik. Sprint yarışları keçiriləcək. Starta tam hazırıq. Startdan öncə komandaların təqdimatı olacaq”.

Qeyd edək ki, mayın 10-da start götürəcək Bakı-Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda iştirak edəcək. Beş gün davam edəcək yarışın əsas məqsədi Azərbaycanda velosiped idmanının inkişafına töhfə vermək, ölkəmizin beynəlxalq idman arenalarında nüfuzunu daha da artırmaq və regionun idman turizmi potensialını tanıtmaqdır.

Araz Xəlilli

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Sahib Ələkbərov: “Velosiped yarışının mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur”
14:35
Velosiped idmanı

Sahib Ələkbərov: “Velosiped yarışının mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur” - VİDEO

Bu mükafat qaliblər arasında bölünəcək
Sahib Ələkbərov: “Sabahkı yarışda 24 komanda start xəttinə çıxacaq”
13:57
Velosiped idmanı

Sahib Ələkbərov: “Sabahkı yarışda 24 komanda start xəttinə çıxacaq”

O bildirib ki, yarışlarda maksimum icazə verilən komanda sayı 25-dir
Pol Manye “Ciro d'Italia”nın ilk mərhələsinin qalibi olub
8 May 19:51
Velosiped idmanı

Pol Manye “Ciro d'Italia”nın ilk mərhələsinin qalibi olub

Finişə 700 metr qalmış kütləvi toqquşma baş verib
Bakı-Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışı starta hazırdır - FOTO
7 May 17:59
Velosiped idmanı

Bakı-Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışı starta hazırdır - FOTO

Beynəlxalq velosiped yarışı beş gün davam edəcək
“Bakı-Xankəndi” velosiped yarışı barədə süjet “Eurosport” və “Euronews”da - VİDEO
1 May 17:37
Velosiped idmanı

“Bakı-Xankəndi” velosiped yarışı barədə süjet “Eurosport” və “Euronews”da - VİDEO

Beş mərhələdən ibarət yarış 10–14 may tarixlərini əhatə edəcək
Velosipedçimiz Musa Mikayılzadə beynəlxalq yarışda dördüncü oldu - FOTO
29 Aprel 02:10
Velosiped idmanı

Velosipedçimiz Musa Mikayılzadə beynəlxalq yarışda dördüncü oldu - FOTO

Şose velosipedi üzrə yığma komandamız Bakı-Xankəndi turu öncəsi son hazırlıq mərhələsini keçir

Ən çox oxunanlar

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO
8 May 17:08
Cüdo

Cüdoçularımız “Böyük Dəbilqə” turnirinin ilk gününü medalsız tamamlayıblar - YENİLƏNİB + FOTO

“Böyük Dəbilqə” turniri mayın 10-da başa çatacaq
Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu
8 May 21:27
Futbol

Çempion “Sabah” gözlənilmədən “Kəpəz”ə məğlub oldu - YENİLƏNİB + VİDEO

“Kəpəz” "güclülərin qənimi" imicini qoruyub saxlayır
UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir
7 May 01:02
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: PSJ ardıcıl ikinci tituluna doğru irəliləyir - YENİLƏNİB + VİDEO

Paris klubu Çempionlar Liqasının hazırkı qalibidir
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar
8 May 01:03
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Rayo Valyekano” ilk dəfə finala çıxıblar - YENİLƏNİB + VİDEO

“Şaxtyor Donetsk” ikinci oyunda da “Kristal Palas”a məğlub olub