Sahib Ələkbərov: “Velosiped yarışının mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur” - VİDEO

"Bakı-Xankəndi velosiped yarışının mükafat fondu 50 min avrodan çoxdur. Bu mükafat qaliblər arasında bölünəcək".
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının birinci vitse-prezidenti, Bakı-Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışının Təşkilat Komitəsinin sədri Sahib Ələkbərov mətbuat konfransında bildirib.
O bildirib ki, həm sprint, həm də dağ velosipedlərin yarışında hər mərhələnin qalibi mükafatlandırılacaq.
Qurum rəsmisi əlavə edib ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsində bu yarışı keçirmək imkanımız var və növbəti illərdə yarışın Kəlbəcərdə də keçirilməsi planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, mayın 10-da start götürəcək Bakı-Xankəndi Azərbaycan Velosiped Yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda iştirak edəcək. 5 gün davam edəcək yarışın əsas məqsədi Azərbaycanda velosiped idmanının inkişafına töhfə vermək, ölkəmizin beynəlxalq idman arenalarında nüfuzunu daha da artırmaq və regionun idman turizmi potensialını tanıtmaqdır.
Araz Xəlilli