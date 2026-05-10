“Bakı - Xankəndi” veloyarışına start verildi - YENİLƏNİR + FOTO/VİDEO

Bu gün “Bakı - Xankəndi” beynəlxalq veloyarışına start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarış beş mərhələdən ibarət olacaq.

Birinci mərhələ Sea Breeze-dən start götürəcək. Bundan sonra iştirakçılar Bakının görməli yerlərindən keçərək Sumqayıtda finişə çatacaqlar. Mərhələnin uzunluğu 158,7 kilometr təşkil edir.

09:12

"Bakı-Xankəndi" Azərbaycan velosiped yarışı bu gün başlayır.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnir beş mərhələdən ibarət olacaq.

İlk mərhələ “Sea Breeze”dən start götürəcək və Sumqayıtda başa çatacaq.

“Bakı-Xankəndi” Azərbaycan velosiped yarışı

10 may

I mərhələ: “Sea Breeze”dən start götürməklə Bakı şəhərinin görməli yerlərindən keçərək Sumqayıtda finiş (158,7 kilometr)

11 may

II mərhələ: Bakı - Şamaxı - İsmayıllı (193,2 kilometr)

12 may

III mərhələ: Qəbələ - Oğuz - Şəki - Mingəçevir (163,3 kilometr)

13 may

IV mərhələ: Gəncə - Göygöl - Goranboy - Suqovuşan - Talış - Naftalan (152,7 kilometr)

14 may

V mərhələ: Tərtər - Ağdam - Füzuli - Şuşa - Xankəndi (181,3 kilometr).

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqının (UCI) 2.1 kateqoriyalı yarışında dünyanın 20 ölkəsini təmsil edən 24 komanda mübarizə aparacaq. Beş mərhələdən ibarət olan yarışın ümumi mükafat fondu 50 000 avrodan çoxdur. Yarışa mayın 14-də yekun vurulacaq.

Araz Xəlilli

İdman.Biz
