Uruqvaylı velosipedçi Gilyermo Tomas Silva “Ciro d'Italia”nın ikinci mərhələsinin qalibi olub. O, 221 km məsafəni 5 saat 39 dəqiqə 25 saniyəyə qət edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, almaniyalı Florian Stork ikinci yeri tutub, Culio Çikkone isə ilk üçlüyü tamamlayıb.
Bir gün əvvəl Pol Manye Giro d'Italia-nın birinci mərhələsinin qalibi olub.
“Ciro d'Italia” 109-cu dəfə keçirilir. O, 8-31 may tarixləri arasında davam edir. Birinci mərhələ Bolqarıstanın Nesebar şəhərində başlayıb və Burqasda başa çatıb, oradan idmançılar ikinci mərhələ üçün Veliko Tırnovoya yola düşəcəklər. 21 mərhələdə ümumilikdə 3459 km məsafə qət ediləcək.