Azərbaycan velosipedçiləri Qazaxıstan Kubokunda mübarizə aparıb - FOTO

Azərbaycanın şose velosipedi üzrə gənclərdən ibarət yığma komandası 25-29 mart tarixlərində Qazaxıstanın Qızılorda şəhərində keçirilən çoxgünlük Qazaxıstan Kuboku yarışında iştirak edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, komandanın heyətində Nihad Xudoyev, Çingiz İsayev, Rəhim Nağıyev, Həsən Zeynalov və Murad Nadirov yer alıb.
Velosipedçilərimiz yarışda böyük məşqçi Elçin Qasımovun rəhbərliyi altında mübarizə aparıblar.
Beş gün davam edən yarışda idmançılarımız U-23 və elit kateqoriyalı velosipedçilərlə birgə qüvvələrini sınayıblar. Ümumi təsnifatda komandamızın ən yaxşı nəticəsi Rəhim Nağıyevə məxsus olub. O, 100 iştirakçı arasında 35-ci yeri tutub. Nihad Xudoyev isə yarışı 40-cı pillədə başa vurub.