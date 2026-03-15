15 Mart 2026
Velosiped mövsümü start götürdü: Şose üzrə ilk qaliblər müəyyənləşib - FOTO

15 Mart 2026 15:35
Velosiped mövsümü start götürdü: Şose üzrə ilk qaliblər müəyyənləşib - FOTO

Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının 2026-cı il üçün təsdiq etdiyi təqvim planına uyğun olaraq, şose velosipedi üzrə mövsümün Açılış yarışı təşkil edilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, veloparkda baş tutan yarışda müxtəlif klub və cəmiyyətləri təmsil edən 70-ə yaxın velosipedçi beş yaş kateqoriyasında gücünü sınayıb.

Gərgin mübarizə şəraitində keçən yarışda müxtəlif məsafələr üzrə qaliblər müəyyənləşib:
- 2012-2013-cü il təvəllüdlü oğlanlar (6,4 km): Emil Abbasov
- 2010-2011-ci il təvəllüdlü oğlanlar (9,6 km): İlkin Sadıqzadə
- 2008-2009-cu il təvəllüdlü oğlanlar (12,8 km): Həsən Zeynalov
- 2008-2009-cu il təvəllüdlü qızlar (6,4 km): Məryəm Hüseynova
- 2011-2013-cü il təvəllüdlü qızlar (3,2 km): Suvar İsayeva

Qalib gələn idmançılar müvafiq dərəcəli medal və diplomla təltif olunublar.

