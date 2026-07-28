29 İyul 2026
AZ

Dünya şahmat çempionluğu uğrunda matç Cenevrədə keçiriləcək

Şahmat
Xəbərlər
28 İyul 2026 23:23
84
Dünya şahmat çempionluğu uğrunda matç Cenevrədə keçiriləcək

Hazırkı dünya çempionu, hindistanlı Dommaracu Qukeşlə özbəkistanlı Cavohir Sindarov arasında dünya şahmat çempionluğu uğrunda matç İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçiriləcək.

İdman.Biz FİDE-yə istinadən xəbər verir ki, qarşılaşma noyabrın 25-dən dekabrın 15-dək baş tutacaq.

FIDE ev sahibi seçimində ABŞ, Hindistan və Kiprin namizədliklərini geridə qoyaraq Cenevrəyə üstünlük verib.

Qukeş və Sindarov ilk partiya zamanı 20 yaşında olacaqlar. Bununla da bu qarşılaşma 1886-cı ildən bəri dünya çempionluğu uğrunda keçirilən ən gənc matç kimi tarixə düşəcək.

Qeyd edək ki, aprel ayında Sindarov Kiprdə keçirilən Namizədlər Turnirində vaxtından əvvəl qələbə qazanıb və nəticədə, bu, ona Qukeşlə oynamaq hüququ verib. Hindistanlı şahmatçı 2024-cü ilin dekabrında çinli Din Lijeni məğlub edərək dünya çempionu olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İlyumjinov şahmat fəaliyyətini dayandırdığını elan edib
27 İyul 20:41
Şahmat

İlyumjinov şahmat fəaliyyətini dayandırdığını elan edib

İlyumjinov 1995-2018-ci illərdə FİDE prezidenti olub
“Vugar Gashimov Open 2026” beynəlxalq turnirinin açılışı olub - FOTO
26 İyul 17:51
Şahmat

“Vugar Gashimov Open 2026” beynəlxalq turnirinin açılışı olub - FOTO

Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunan şahmat yarışı “Azərbaycan Şahmat Turu” çərçivəsində təşkil edilib
Turlov Dvorkoviçin əvəzinə FIDE prezidentliyinə namizəd oldu - İDMAN.BİZ-in İCMALI
25 İyul 15:08
Şahmat

Turlov Dvorkoviçin əvəzinə FIDE prezidentliyinə namizəd oldu - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Mahir Məmmədov Turlovun komandasında yer ala bilər
Dvorkoviç FIDE prezident seçkilərində İlyumjinovu dəstəkləməyəcək
24 İyul 14:08
Şahmat

Dvorkoviç FIDE prezident seçkilərində İlyumjinovu dəstəkləməyəcək

Təşkilatın rəhbəri vəzifəsini müvəqqəti dayandırdıqdan sonra ilk siyasi bəyanatını verib
Bu gün Azərbaycan şahmatının unudulmaz siması Vüqar Həşimovun doğum günüdür
24 İyul 10:23
Şahmat

Bu gün Azərbaycan şahmatının unudulmaz siması Vüqar Həşimovun doğum günüdür - VİDEO

27 illik ömrünə saysız uğurlar sığdıran qrosmeyster Azərbaycan şahmat tarixində silinməz iz qoyub
Arkadi Dvorkoviç FIDE prezidenti postundan müvəqqəti istefa verib
24 İyul 02:18
Şahmat

Arkadi Dvorkoviç FIDE prezidenti postundan müvəqqəti istefa verib

Vişvanatan Anand təşkilatın müvəqqəti rəhbəri vəzifəsini icra edəcək

Ən çox oxunanlar

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO
26 İyul 22:25
Futbol

Toral Bayramovun komandası Ukrayna çempionu ilə heç-heçəyə razılaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Bursaspor” azarkeşləri Arda Turana böyük sevgi göstərib
İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında
27 İyul 19:11
Güləş

İsfahan Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Günün yarımfinal görüşləri isə saat 18:00-da başlayıb
“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb
26 İyul 00:48
Futbol

“Neftçi”nin qadınlardan ibarət komandası Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Komanda PAOK-a böyük hesabla uduzub
İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
28 İyul 17:45
Güləş

İki güləşçimiz dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Təmsilçimiz üçüncü yer uğrunda qarşılaşmada qüvvəsini sınayacaq