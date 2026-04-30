Azərbaycan ABŞ və İranı şahmat taxtası arxasında üz-üzə gətirir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

30 Aprel 2026 12:28
Bu gün “Baku Crystal Hall”da ənənəvi “Baku Open” şahmat turniri start götürür.

İdman.Biz xəbər verir ki, turnirdə on ölkədən minə yaxın şahmatçı iştirak edir.

Maraqlıdır ki, iştirakçılar arasında ABŞ və İran şahmatçıları da var - bu ölkələr 28 fevralda başlayan hərbi əməliyyatlardan sonra atəşkəsə baxmayaraq, dost ölkələr hesab edilmir.

Qeyd edək ki, 2026-cı il 28 fevraldan sonra İranda başlayan hərbi əməliyyatlardan bəri amerikalı və iranlı idmançıların eyni beynəlxalq turnir çərçivəsində üz-üzə gəldiyi cəmi bir neçə hal qeydə alınıb.

Belə ilk epizod Albaniyanın Tirana şəhərində keçirilən “Muhamet Malo Ranking Series” güləş turniri ilə bağlıdır. Həmin yarışda ABŞ və İran təmsilçiləri çıxış ediblər. Bununla belə, qeyd etmək vacibdir ki, turnir münaqişə başlamazdan əvvəl - fevralın 25-də start götürüb, 28 fevraldan sonra isə başa çatıb. Məhz bu turnirdə martın 1-də iranlı Amin Hosseyni yunan-Roma güləşi üzrə 82 kq çəki dərəcəsində yarımfinalda ABŞ-li Kamal Beyaya qalib gəlib.

İkinci hal isə 2026-cı il aprelin 12-dən 17-dək Daşkənddə keçirilən yeniyetmələr arasında taekvondo üzrə dünya çempionatında baş verib. Bu turnirdə də ABŞ və İran idmançıları iştirak etsələr də, onlar arasında birbaşa qarşılaşma qeydə alınmayıb.

Beləliklə, “Baku Open” Yaxın Şərqdə münaqişə başladıqdan sonra ABŞ və İran təmsilçilərinin iştirak edəcəyi ilk yarışlardan biri olacaq.

Azərbaycan Şahmat Federasiyasından İdman.Biz-ə bildirilib ki, ABŞ və İran şahmatçıları arasında mümkün qarşılaşmalarla bağlı quruma heç bir müraciət daxil olmayıb.

Xatırladaq ki, Bakı festivalının ümumi mükafat fondu 50 min dollar (85 min manat) təşkil edir. Yarışlar il ərzində ölkədə keçirilən “Azerbaijan Chess Tour” turnirlər seriyasına daxildir.

"Baku Open"in əsas ulduzu sabiq FIDE dünya çempionu, ukraynalı Ruslan Ponomariovdur. Turnirdə, həmçinin, son vaxtlar Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı olan Nicat Abasov da daxil olmaqla, bir çox tanınmış azərbaycanlı şahmatçılar iştirak edir.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Baku Open 2026” festivalına start verildi - FOTO
28 Aprel 20:02
Şahmat

“Baku Open 2026” festivalına start verildi - FOTO

Doqquz yüzdən artıq zəka sahibi 50 min dollarlıq mükafat fondu üçün mübarizə aparır
Faiq Həsənov: “Gənc şahmatçılarımız “Baku Open”ə ciddi hazırlaşıblar”
28 Aprel 18:47
Şahmat

Faiq Həsənov: “Gənc şahmatçılarımız “Baku Open”ə ciddi hazırlaşıblar”

O bildirib ki, yarış A, B və C qrupları üzrə təşkil olunur və hər kateqoriya öz səviyyəsinə uyğun rəqabət mühiti yaradır
Azərbaycanı fərdi Avropa çempionatında 12 qadın şahmatçı təmsil edəcək
24 Aprel 17:37
Şahmat

Azərbaycanı fərdi Avropa çempionatında 12 qadın şahmatçı təmsil edəcək

Turnir mayın 25-dən iyunun 5-dək təşkil olunacaq
“Baku Open”ə start verilir: “Chess Tour Azerbaijan” yeni mövsümə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
24 Aprel 17:08
Şahmat

“Baku Open”ə start verilir: “Chess Tour Azerbaijan” yeni mövsümə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan Şahmat Federasiyası genişmiqyaslı layihənin davamını elan edib
“Avropa çempionatındakı uğurdan sonra yenidən motivasiya qazandım” - Nicat Abasovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
24 Aprel 15:38
Şahmat

“Avropa çempionatındakı uğurdan sonra yenidən motivasiya qazandım” - Nicat Abasovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Qitə birinciliyinin gümüş medalçısı turnir barədə təəssüratlarını bölüşüb
“Saxta çempionluq nə mənə, nə də Aydına lazım idi” - Məhəmməd Muradlının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
22 Aprel 17:57
Şahmat

“Saxta çempionluq nə mənə, nə də Aydına lazım idi” - Məhəmməd Muradlının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Şahmatçı Avropa çempionatındakı qalmaqallı heç-heçədən və təşkilati problemlərdən danışıb

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi