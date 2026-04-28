Faiq Həsənov: “Gənc şahmatçılarımız “Baku Open”ə ciddi hazırlaşıblar”

28 Aprel 2026 18:47
“Baku Open” ənənəvi turnirdir və hər il olduğu kimi, bu dəfə də festivala bir sıra tanınmış şahmatçılar qatılıb”.

Bu sözləri Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) vitse-prezidenti Faiq Həsənov bu gün Bakıda start götürən “Baku Open” beynəlxalq şahmat festivalı ilə bağlı danışarkən deyib.

O bildirib ki, yarış A, B və C qrupları üzrə təşkil olunur və hər kateqoriya öz səviyyəsinə uyğun rəqabət mühiti yaradır.

“Turnirin A qrupunda əsasən yüksəkreytinqli qrossmeysterlər mübarizə aparırlar. Onların arasında ukraynalı keçmiş dünya çempionu Ruslan Ponomariovu da qeyd etmək olar. B qrupu daha genişspektrli peşəkar şahmatçıları, C qrupu isə əsasən gənc və uşaq şahmatçıları əhatə edir. Xüsusilə C qrupunda iştirakçı sayı hər il olduğu kimi bu dəfə də yüksəkdir. Yarışda ölkəmizi təmsil edən gənc şahmatçılarımız da mübarizə aparırlar. Onlar turnirə ciddi hazırlaşıblar və yüksək nəticələr üçün çıxış edirlər. Federasiya olaraq onlara böyük inamımız var”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.

Faiq Həsənovun sözlərinə görə, “Baku Open” kimi beynəlxalq turnirlərin keçirilməsi Azərbaycanda şahmatın inkişafına mühüm töhfə verir: “Belə yarışlar həm təcrübənin artırılması, həm də gənc şahmatçıların inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ümumilikdə ölkəmizdə həyata keçirilən “Chess Tour” layihəsi də bu istiqamətdə vacib rol oynayır. Bütün bunlar Azərbaycanın artıq regionda və dünyada şahmat ölkəsi kimi tanındığını bir daha təsdiqləyir”.

Qeyd edək ki, “Baku Open” beynəlxalq şahmat festivalının ümumi mükafat fondu 50 min dollar təşkil edir. Bakı Kristal Zalında gerçəkləşən yarışa mayın 6-da yekun vurulacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycanı fərdi Avropa çempionatında 12 qadın şahmatçı təmsil edəcək
24 Aprel 17:37
Şahmat

Azərbaycanı fərdi Avropa çempionatında 12 qadın şahmatçı təmsil edəcək

Turnir mayın 25-dən iyunun 5-dək təşkil olunacaq
“Baku Open”ə start verilir: “Chess Tour Azerbaijan” yeni mövsümə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
24 Aprel 17:08
Şahmat

“Baku Open”ə start verilir: “Chess Tour Azerbaijan” yeni mövsümə başlayır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan Şahmat Federasiyası genişmiqyaslı layihənin davamını elan edib
“Avropa çempionatındakı uğurdan sonra yenidən motivasiya qazandım” - Nicat Abasovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
24 Aprel 15:38
Şahmat

“Avropa çempionatındakı uğurdan sonra yenidən motivasiya qazandım” - Nicat Abasovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Qitə birinciliyinin gümüş medalçısı turnir barədə təəssüratlarını bölüşüb
“Saxta çempionluq nə mənə, nə də Aydına lazım idi” - Məhəmməd Muradlının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
22 Aprel 17:57
Şahmat

“Saxta çempionluq nə mənə, nə də Aydına lazım idi” - Məhəmməd Muradlının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Şahmatçı Avropa çempionatındakı qalmaqallı heç-heçədən və təşkilati problemlərdən danışıb
Vüqar Həşimovun qardaşı Avropa Şahmat Birliyinin vitse-prezidenti ola bilər
20 Aprel 16:27
Şahmat

Vüqar Həşimovun qardaşı Avropa Şahmat Birliyinin vitse-prezidenti ola bilər

İyunda keçiriləcək səsvermə həlledici olacaq
Nicat Abasov: “Avropa çempionatında əsas hədəf medal qazanmaq idi”
20 Aprel 14:58
Şahmat

Nicat Abasov: “Avropa çempionatında əsas hədəf medal qazanmaq idi”

Qrossmeyster əsas hədəfinin medal qazanmaq olduğunu bildirib

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO
25 Aprel 19:47
Güləş

Avropa çempionatı: Turan Bayramov, Arseniy Djioyev, Ali Tsokayev və Giorgi Meşvildişvili finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı aprelin 26-da başa çatacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi