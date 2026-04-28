Faiq Həsənov: “Gənc şahmatçılarımız “Baku Open”ə ciddi hazırlaşıblar”

“Baku Open” ənənəvi turnirdir və hər il olduğu kimi, bu dəfə də festivala bir sıra tanınmış şahmatçılar qatılıb”.
Bu sözləri Azərbaycan Şahmat Federasiyasının (AŞF) vitse-prezidenti Faiq Həsənov bu gün Bakıda start götürən “Baku Open” beynəlxalq şahmat festivalı ilə bağlı danışarkən deyib.
O bildirib ki, yarış A, B və C qrupları üzrə təşkil olunur və hər kateqoriya öz səviyyəsinə uyğun rəqabət mühiti yaradır.
“Turnirin A qrupunda əsasən yüksəkreytinqli qrossmeysterlər mübarizə aparırlar. Onların arasında ukraynalı keçmiş dünya çempionu Ruslan Ponomariovu da qeyd etmək olar. B qrupu daha genişspektrli peşəkar şahmatçıları, C qrupu isə əsasən gənc və uşaq şahmatçıları əhatə edir. Xüsusilə C qrupunda iştirakçı sayı hər il olduğu kimi bu dəfə də yüksəkdir. Yarışda ölkəmizi təmsil edən gənc şahmatçılarımız da mübarizə aparırlar. Onlar turnirə ciddi hazırlaşıblar və yüksək nəticələr üçün çıxış edirlər. Federasiya olaraq onlara böyük inamımız var”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında vurğulayıb.
Faiq Həsənovun sözlərinə görə, “Baku Open” kimi beynəlxalq turnirlərin keçirilməsi Azərbaycanda şahmatın inkişafına mühüm töhfə verir: “Belə yarışlar həm təcrübənin artırılması, həm də gənc şahmatçıların inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Ümumilikdə ölkəmizdə həyata keçirilən “Chess Tour” layihəsi də bu istiqamətdə vacib rol oynayır. Bütün bunlar Azərbaycanın artıq regionda və dünyada şahmat ölkəsi kimi tanındığını bir daha təsdiqləyir”.
Qeyd edək ki, “Baku Open” beynəlxalq şahmat festivalının ümumi mükafat fondu 50 min dollar təşkil edir. Bakı Kristal Zalında gerçəkləşən yarışa mayın 6-da yekun vurulacaq.