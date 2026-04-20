AZ

Nicat Abasov: “Avropa çempionatında əsas hədəf medal qazanmaq idi”

Şahmat
Xəbərlər
20 Aprel 2026 14:58
98
“Avropa çempionatına yollanmazdan əvvəl hədəf ən yüksək nəticə idi. Çünki son illər qitə çempionatında Dünya Kubokuna vəsiqə qazansam da, mükafatçılar sırasında yer almamışdım”.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu sözləri Polşanın Katovitse şəhərində keçirilmiş şahmat üzrə Avropa çempionatında gümüş medal qazanan Nicat Abasov Azərbaycan Şahmat Federasiyasının rəsmi saytına açıqlamasında deyib.

Qrossmeyster əsas hədəfinin medal qazanmaq olduğunu bildirib:

“Ötən il son tur ərəfəsində medallar uğrunda mübarizəni davam etdirirdim. 2025-ci ildəki yarışın son turunda qara fiqurlarla Almaniya təmsilçisi Mattias Blyubaumla heç-heçə oynadım. Yekun nəticədə medal qazana bilmədim, rəqib isə çempion oldu. Ona görə cari ildə əsas hədəf medal qazanmaq idi”.

Nicat Abasov Avropa çempionatının son turunun daha çətin olduğunu söyləyib: “Yarışın sonu bir qədər üzücü alındı. Son turlarda lider mövqeyində idim, X turda çox vacib qələbə qazana bilərdim. Həlledici turdan əvvəl Azərbaycanın 3 şahmatçısının çempionluq şansının olması sevindirici idi. Təəssüf ki, alınmdı. Ən çətin, fikrimcə, XI tur oldu. Sanki çempionatın finalında mübarizə aparırdım. Çempionluq şansımı bəlkə də X turda əldən buraxdım. Bir gedişə İspaniya təmsilçisini məğlub etmək olardı”.

Onun sözlərinə görə, fəxri kürsüdə ümumilikdə iki azərbaycanlının olması ölkə adına böyük uğurdur: “Yarışın ikinci yarısını daha yaxşı keçirən Məhəmməd Muradlı da medala layiq idi. Ümid edirəm ki, bu nəticə hamımıza əlavə stimul olacaq və növbəti yarışlarda da yaxşı nəticələr əldə ediləcək”.

Xatırladaq ki, Avropa çempionatında Nicat Abasov gümüş, Aydın Süleymanlı bürünc medal əldə edib. Digər təmsilçimiz Məhəmməd Muradlı çempionatı 4-cü yerdə başa vurub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Avropa çempionatında üçüncü olan Aydın Süleymanlı: “Heç kim bilərəkdən uduzan deyil”
14:27
Şahmat

Avropa çempionatında üçüncü olan Aydın Süleymanlı: “Heç kim bilərəkdən uduzan deyil”

Şahmatçı Avropa çempionatının onlar üçün yaxşı keçdiyini sözlərinə əlavə edib
Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatından sonra reytinqdə irəlilədilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11:43
Şahmat

Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatından sonra reytinqdə irəlilədilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dörd təmsilçimiz reytinq balansını 10 xaldan çox artırıb
Ülviyyə Fətəliyeva 15 şahmatçıya qarşı eyni anda oynadı - FOTO
11:00
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva 15 şahmatçıya qarşı eyni anda oynadı - FOTO

O, seansdan məmnunluğunu ifadə edib
Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO
10:30
Şahmat

Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO

Şahmatçılarımız Avropanın ən güclüləri sırasında yer aldı
Azərbaycanlı şahmatçı Avropanın vitse-çempionu olub
00:10
Şahmat

Azərbaycanlı şahmatçı Avropanın vitse-çempionu olub

Eyni anda üç Azərbaycan təmsilçisi turnir cədvəlinin yuxarı pillələrində yer alıb
Abasov və Süleymanlı AÇ-də zirvəni bölüşür
19 Aprel 10:37
Şahmat

Abasov və Süleymanlı AÇ-də zirvəni bölüşür

Azərbaycan şahmatçıları son tur öncəsi zirvədə qərarlaşıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb