Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatından sonra reytinqdə irəlilədilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

20 Aprel 2026 11:43
Azərbaycan şahmatçıları Polşanın Katovitse şəhərində keçirilən Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatında uğurlu çıxışdan sonra reytinq göstəricilərini də artırıblar.

İdman.Biz xatırladır ki, dünən başa çatan qitə birinciliyində Nicat Abasov gümüş mükafatçı olub, Aydın Süleymanlı bürünc medal qazanıb, Məhəmməd Muradlı isə dördüncü yeri tutub. Onların hər biri 11 mümkün xaldan 8,5 xal toplayıb.

Avropa çempionatının yekunlarına əsasən, Abasov (2 586) reytinqinə 13 xal əlavə edib, Süleymanlı (2 653) balansını 12 xal artırıb, Muradlının (2 605) reytinqi isə 12 xal yüksəlib ki, bu da ona ilk 600-lükdə mövqeyini möhkəmləndirməyə imkan verəcək.

Turnir ərzində stabil oyun nümayiş etdirən Riad Səmədov (2 508) 7,5 xalla 41-ci yeri tutub və o da reytinqinə 12 xal əlavə edib.

Xatırladaq ki, Abasov, Süleymanlı və Muradlı qitə birinciliyinin nəticələrinə əsasən 2027-ci ildə keçiriləcək Şahmat üzrə Dünya Kuboku yarışına vəsiqə qazanıblar.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ülviyyə Fətəliyeva 15 şahmatçıya qarşı eyni anda oynadı - FOTO
11:00
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva 15 şahmatçıya qarşı eyni anda oynadı - FOTO

O, seansdan məmnunluğunu ifadə edib
Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO
10:30
Şahmat

Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO

Şahmatçılarımız Avropanın ən güclüləri sırasında yer aldı
Azərbaycanlı şahmatçı Avropanın vitse-çempionu olub
00:10
Şahmat

Azərbaycanlı şahmatçı Avropanın vitse-çempionu olub

Eyni anda üç Azərbaycan təmsilçisi turnir cədvəlinin yuxarı pillələrində yer alıb
Abasov və Süleymanlı AÇ-də zirvəni bölüşür
19 Aprel 10:37
Şahmat

Abasov və Süleymanlı AÇ-də zirvəni bölüşür

Azərbaycan şahmatçıları son tur öncəsi zirvədə qərarlaşıb
Nicat Abbasov Avropa çempionatında liderliyi ələ keçirdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI + FOTO
17 Aprel 10:51
Şahmat

Nicat Abbasov Avropa çempionatında liderliyi ələ keçirdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI + FOTO

IX turda azərbaycanlı şahmatçıların komanda oyunu diqqət çəkib
Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatında liderlik uğrunda mübarizə aparır
16 Aprel 10:31
Şahmat

Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatında liderlik uğrunda mübarizə aparır

Aydın Süleymanlı və Nicat Abasov 8 turdan sonra ilk “10-luq”dadır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb