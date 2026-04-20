20 Aprel 2026
AZ

Vüqar Həşimovun qardaşı Avropa Şahmat Birliyinin vitse-prezidenti ola bilər

Şahmat
Xəbərlər
20 Aprel 2026 16:27
123
Mərhum şahmatçı, Avropa çempionu Vüqar Həşimovun qardaşı Sərxan Həşimovun Avropa Şahmat Birliyinin (ECU) vitse-prezidenti vəzifəsinə namizədliyi irəli sürülüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə ECU-nun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, S.Həşimovun namizədliyi Azərbaycan Şahmat Federasiyası (AŞF) tərəfindən verilib. AŞF Birliyin prezidenti vəzifəsinə seçkilərdə isə gürcüstanlı Zurab Azmayparaşvilini dəstəkləyir.

Qeyd edək ki, Avropa Şahmat Birliyinin rəhbərliyinə seçkilər bu il iyunun 18-də keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nicat Abasov: “Avropa çempionatında əsas hədəf medal qazanmaq idi”
14:58
Şahmat

Nicat Abasov: “Avropa çempionatında əsas hədəf medal qazanmaq idi”

Qrossmeyster əsas hədəfinin medal qazanmaq olduğunu bildirib
Avropa çempionatında üçüncü olan Aydın Süleymanlı: “Heç kim bilərəkdən uduzan deyil”
14:27
Şahmat

Avropa çempionatında üçüncü olan Aydın Süleymanlı: “Heç kim bilərəkdən uduzan deyil”

Şahmatçı Avropa çempionatının onlar üçün yaxşı keçdiyini sözlərinə əlavə edib
Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatından sonra reytinqdə irəlilədilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11:43
Şahmat

Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatından sonra reytinqdə irəlilədilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dörd təmsilçimiz reytinq balansını 10 xaldan çox artırıb
Ülviyyə Fətəliyeva 15 şahmatçıya qarşı eyni anda oynadı - FOTO
11:00
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva 15 şahmatçıya qarşı eyni anda oynadı - FOTO

O, seansdan məmnunluğunu ifadə edib
Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO
10:30
Şahmat

Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO

Şahmatçılarımız Avropanın ən güclüləri sırasında yer aldı
Azərbaycanlı şahmatçı Avropanın vitse-çempionu olub
00:10
Şahmat

Azərbaycanlı şahmatçı Avropanın vitse-çempionu olub

Eyni anda üç Azərbaycan təmsilçisi turnir cədvəlinin yuxarı pillələrində yer alıb

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb