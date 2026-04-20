20 Aprel 2026
AZ

Ülviyyə Fətəliyeva 15 şahmatçıya qarşı eyni anda oynadı - FOTO

Şahmat
Xəbərlər
20 Aprel 2026 11:00
136
Ülviyyə Fətəliyeva 15 şahmatçıya qarşı eyni anda oynadı - FOTO

Vyanadakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və ölkəmizin Slovakiyadakı səfirliyinin təşkilatçılığıyla qadınlar arasında şahmat üzrə Azərbaycan çempionu, beynəlxalq usta Ülviyya Fətəliyeva Vyana və Bratislavada şahmatçılar üçün seans keçirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Azərbaycan çempionu eyni vaxtda 15 iştirakçıya qarşı mübarizə aparıb. Ülviyyə Fətəliyeva şahmatçılarla görüşdən məmnun olduğunu və turnirin keçirilməsi üçün yaradılmış şəraitə görə minnətdarılığını bildirib.

Qeyd edək ki,Azərbaycan çempionu olan Ülviyyə Fətəliyeva 2024-cü ildə Yunanıstanın Rodos şəhərində keçirilən qadınlar arasında şəxsi Avropa çempionatının qalibidir. Bu ilin mart ayında səkkiz ölkədən on şahmatçının qatıldığı turnirdə doqquz turda 6,5 xal toplayaraq "IV Women's Chess Championship"də birincilik qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatından sonra reytinqdə irəlilədilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI
11:43
Şahmat

Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatından sonra reytinqdə irəlilədilər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dörd təmsilçimiz reytinq balansını 10 xaldan çox artırıb
Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO
10:30
Şahmat

Şahmat üzrə fərdi Avropa çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib - FOTO

Şahmatçılarımız Avropanın ən güclüləri sırasında yer aldı
Azərbaycanlı şahmatçı Avropanın vitse-çempionu olub
00:10
Şahmat

Azərbaycanlı şahmatçı Avropanın vitse-çempionu olub

Eyni anda üç Azərbaycan təmsilçisi turnir cədvəlinin yuxarı pillələrində yer alıb
Abasov və Süleymanlı AÇ-də zirvəni bölüşür
19 Aprel 10:37
Şahmat

Abasov və Süleymanlı AÇ-də zirvəni bölüşür

Azərbaycan şahmatçıları son tur öncəsi zirvədə qərarlaşıb
Nicat Abbasov Avropa çempionatında liderliyi ələ keçirdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI + FOTO
17 Aprel 10:51
Şahmat

Nicat Abbasov Avropa çempionatında liderliyi ələ keçirdi - İDMAN.BİZ-in İCMALI + FOTO

IX turda azərbaycanlı şahmatçıların komanda oyunu diqqət çəkib
Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatında liderlik uğrunda mübarizə aparır
16 Aprel 10:31
Şahmat

Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempionatında liderlik uğrunda mübarizə aparır

Aydın Süleymanlı və Nicat Abasov 8 turdan sonra ilk “10-luq”dadır

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Aprel 21:35
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” azlıqda qalsa da qələbəni əldən vermədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Etiraza görə "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas və köməkçisi də sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb
Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Aprel 21:52
Voleybol

Qadın voleybolçuların Yüksək Liqasının qalibləri mükafatlandırılıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Turan” çempionluq kubokunu qaldırdı

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb
19 Aprel 14:40
Cüdo

Zelim Kotsoyev yarışdan kənarlaşdırılıb - YENİLƏNİB\VİDEO

Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal görüşündən kənarda qaldı

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO
19 Aprel 01:06
Dünya futbolu

Premyerliqa: “Mançester Yunayted” “Stemford Bridc”dən üç xalla dönür - YENİLƏNİB +VİDEO

Mateus Kunyanın qolu “qırmızı şeytanlar”a minimal hesablı qələbə qazandırıb