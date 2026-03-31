Şahmat üzrə ölkə çempionatına yekun vurulub - FOTO

31 Mart 2026 13:18
Şahmat üzrə ölkə çempionatına yekun vurulub

Şahmat üzrə 8,10,12,14,16 və 18 yaşadək oğlanlar və qızlar arasında ölkə çempionatına yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Şahmat Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yarış ilk dəfə paytaxtdan kənarda - Gəncə şəhərindəki Gəncə İdman Sarayında təşkil olunub. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Mahir Məmmədov qalibləri təbrik edərək, onlara növbəti yarışlarda uğurlar arzulayıb

Müxtəlif yaş kateqoriyalarında qalib və mükafatçıları təqdim edirik.

8 yaşadək oğlanlar və qızlar – Ziya Qubatov (Quba), Əminə Əmənzadə (Bakı)

10 yaşadək oğlanlar və qızlar – Nurlan Qənizadə (Bakı), Nurcan Tahirova (Gəncə)

12 yaşadək oğlanlar və qızlar – Səfa Hümmətov (Bakı), Mehriban Əhmədli (Gəncə)

14 yaşadək oğlanlar və qızlar – Şəmsi Qaraxanov (Bakı), Zəhra Allahverdi (Mingəçevir)

16 yaşadək oğlanlar və qızlar – Paşam Əlizadə (Bakı), Lalə Hüseynova (Bakı)

18 yaşadək oğlanlar və qızlar – Tunar Davudov (Bakı), Nərmin Abdinova (Bakı)

Qeyd edək ki, hər yaş qrupunda mükafatçı şahmatçılar müvafiq dərəcəli diplom və medalla təltif olunub. Azərbaycan çempionları müvafiq yaş qrupunda 2026-cı ilin dünya çempionatı və Avropa çempionatına, ikinci yeri tutan şahmatçılar müvafiq yaş qrupunda 2026-cı ilin Avropa çempionatına ezam ediləcək. Üçüncü yeri tutan şahmatçılara isə reytinqli beynəlxalq yarışda iştirak üçün 2 min manat maddi dəstək göstəriləcək.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dünya çempionu Gövhər Beydullayeva “piyadaların gücü”ndən danışıb
30 Mart 23:10
Şahmat

Dünya çempionu Gövhər Beydullayeva “piyadaların gücü”ndən danışıb - VİDEO

AŞF-nin layihəsinin yeni qonağı Gövhər Beydullayeva olub
Gəncədə şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının final mərhələsi keçirilir - FOTO
27 Mart 16:08
Şahmat

Gəncədə şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının final mərhələsi keçirilir - FOTO

Yarışa martın 30-da yekun vurulacaq
“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
26 Mart 15:11
Şahmat

“Klassik şahmat təkcə məni itirməyəcək” - Rauf Məmmədovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycanlı qrossmeyster fişer şahmatının gələcəyindən və “Grenke” festivalındakı gözləntilərindən danışıb

Gəncədə şahmat üzrə ölkə çempionatının finalı başladı - FOTO
25 Mart 09:49
Şahmat

Gəncədə şahmat üzrə ölkə çempionatının finalı başladı - FOTO

Yarışa martın 30-da yekun vurulacaq
Hampi Koneru Şahmat Tacından imtina etdi
23 Mart 00:51
Şahmat

Hampi Koneru Şahmat Tacından imtina etdi

Hindistanlı qrossmeyster Kiprdə keçiriləcək İddiaçılar Turnirindən çəkildiyini açıqlayıb
Azərbaycan şahmatının parlaq ulduzu: Aydın Süleymanlı 21 yaşında
22 Mart 13:33
Şahmat

Azərbaycan şahmatının parlaq ulduzu: Aydın Süleymanlı 21 yaşında

Dünya və Avropa çempionu olan qrossmeysterimiz həm də ölkə birincisidir

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub
30 Mart 21:58
Futbol

Azərbaycan millisinə “FIFA Series-2026”nın kuboku təqdim olunub - YENİLƏNİB/FOTO + VİDEO

Millimiz finalda Syerra-Lyoneni penaltilərdə məğlub edib
“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB
28 Mart 22:57
Basketbol

“Sərhədçi” “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB

Matç “Sərhədçi” İdman Olimpiya Mərkəzində keçirilib
Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması
30 Mart 06:11
Futbol

Filipe Luisdən məşqçilik açıqlaması

“Atletiko”nun əfsanəvi müdafiəçisi gələcək karyerası və müasir oyun modelləri barədə danışıb
Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı
29 Mart 06:23
MMA

Tofiq Musayev UFC-də ilk qələbəsini qazandı - VİDEO

Azərbaycanlı döyüşçü Sietldə yekdil qərarla qalib gəldi