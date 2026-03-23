23 Mart 2026
AZ

Hampi Koneru Şahmat Tacından imtina etdi

Şahmat
Xəbərlər
23 Mart 2026 00:51
98
Hampi Koneru Şahmat Tacından imtina etdi

Dünya şahmatının aparıcı simalarından biri, hindistanlı qrossmeyster Hampi Koneru Kiprdə keçirilməsi planlaşdırılan FIDE Qadın İddiaçılar Turnirində iştirak etməyəcəyini bəyan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli şahmatçı bu çətin qərarı şəxsi təhlükəsizliyi ilə əlaqələndirib.

Koneru sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı açıqlamada bu addımın onun üçün ağrılı, lakin qaçılmaz olduğunu vurğulayıb:

“Uzun düşüncələrdən sonra FIDE Qadın İddiaçılar Turnirindən çəkilmək barədə qərar qəbul etdim. Heç bir turnir, nə qədər mühüm olsa da, insanın öz təhlükəsizliyindən və rifahından vacib ola bilməz. Verilən təminatlara baxmayaraq, mövcud şəraitdə özümü tam qorunmuş hiss etmirəm. Bu, ağır, lakin zəruri qərardır və mən fikrimdə qalıram”.

Xatırladaq ki, Hampi Koneru bir müddət əvvəl Yaxın Şərqdəki münaqişənin kəskinləşməsi və Kiprdəki hərbi bazalara endirilən zərbələr fonunda turnirdən çəkilə biləcəyinə dair siqnallar vermişdi. FIDE-nin turnirin təhlükəsizliyi ilə bağlı verdiyi rəsmi bəyanatlar hindistanlı ulduzun narahatlığını aradan qaldırmağa kifayət etməyib. 38 yaşlı şahmatçının turnirdən imtinası yarışın heyətində ciddi dəyişikliklərə səbəb olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Ən çox oxunanlar

