20 Mart 2026
Holand yeni formatda dünya şahmat çempionatına böyük investisiya qoyub

20 Mart 2026 04:12
“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand şahmata investisiya qoyduğunu açıqlayıb.

Holand “Norway Chess”ə (2013-cü ildən bəri Stavangerdə keçirilən illik beynəlxalq şahmat turniri) və yeni Total Dünya Şahmat Çempionatına investisiya qoyacaq.

Holand norveçli iş adamı Marten Borge ilə birlikdə Norveç Şahmat Assosiasiyasının əsas səhmdarı olacaq “Chess Mates” şirkətini təsis edir.

“Şahmat inanılmaz bir oyundur. O, zehni itiləşdirir və futbolla açıq oxşarlıqlar var. Tez düşünməli, intuisiyanıza etibar etməli və bir neçə addım irəli düşünməlisiniz.

Mən “Norway Chess”ə investisiya qoyuram, çünki inanıram ki, yeni Total Dünya Şahmat Çempionatı şahmatı dünyanın hər yerindəki tamaşaçılar üçün daha populyar bir idman növünə çevirə bilər. “Norway Chess” komandası artıq tədbirin inkişafında təsirli bir iş görüb və layihəyə qoşulmaq çox cəlbedici və qaçırılmaz üçün fürsət idi”, - Holand deyib.

Total Dünya Şahmat Çempionatı il ərzində dörd fərqli şəhərdə keçirilən dörd turnirdən ibarət olacaq. Turnir üç fənn üzrə - klassik şahmat, sürətli şahmat və blits üzrə vahid dünya çempionunu müəyyən edəcək. Bu yarışlar FİDE tərəfindən ən azı 16 il müddətinə təsdiqlənir.

Turnirin mükafat fondunun ən azı 2,7 milyon dollar olduğu bildirilir. Turnirin pilot versiyası 2026-cı ilin payızında keçiriləcək, tam mövsüm isə 2027-ci ildə başlayacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Ülviyyə Fətəliyeva: “Özbəkistandakı şahmat turnirində qalib olmaq məni sevindirir”
16 Mart 17:27
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva: “Özbəkistandakı şahmat turnirində qalib olmaq məni sevindirir”

O, qarşıdakı hədəflərindən də söz açıb
Ülviyyə Fətəliyeva Buxarada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinin qalibi olub
14 Mart 16:26
Şahmat

Ülviyyə Fətəliyeva Buxarada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirinin qalibi olub

Özbəkistandakı qələbə Ülviyyə Fətəliyevanın 2026-cı ildə ikinci uğurudur
39 illik şahmat cəsarəti: Teymur Rəcəbovun unikallığı nədədir - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
12 Mart 12:28
Şahmat

39 illik şahmat cəsarəti: Teymur Rəcəbovun unikallığı nədədir - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Bakılı vunderkindindən Azərbaycan millisinin kapitanına qədər - komandanı Avropa çempionatının gümüş medalına aparan yol
Məhəmməd Muradlı “Aeroflot Open” turnirinin əlavə əmsal qaydasını absurd adlandırıb
6 Mart 12:08
Şahmat

Məhəmməd Muradlı “Aeroflot Open” turnirinin əlavə əmsal qaydasını absurd adlandırıb

Azərbaycan şahmatçısı “Aeroflot Open”da nəticəsini şərh etdi
Teymur Rəcəbov FIDE reytinqindən kənarlaşdırılmaqdan yayınıb
1 Mart 17:43
Şahmat

Teymur Rəcəbov FIDE reytinqindən kənarlaşdırılmaqdan yayınıb

Azərbaycanlı qrossmeyster dörd reytinq partiyası keçirib
Aydın Süleymanlı FIDE-nin yenilənmiş reytinqində “uçuşa keçdi”
1 Mart 15:16
Şahmat

Aydın Süleymanlı FIDE-nin yenilənmiş reytinqində “uçuşa keçdi”

Dünya şahmatçılarının 1 mart tarixinə olan reytinqləri açıqlanıb

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
18 Mart 16:59
Futbol

“Araz-Naxçıvan” cari mövsümdə ikinci dəfə “Şamaxı”nı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq
Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
17 Mart 17:42
Futbol

Arzusu üçün mübarizə apardı, amma onu görmədilər - Ağdaşlı “Ronaldinyo”nun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Bərdə” komandasının oyunçusu Ümid Mahmudov həyat hekayəsini danışıb
Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
19 Mart 16:31
Gimnastika

Azərbaycanda bədii gimnastika üzrə açıq regional birinciliyin son qalibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fəxri kürsüyə çıxan gimnastlar bunlardır
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib
19 Mart 21:06
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Sumqayıt”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura martın 21-də yekun vurulacaq