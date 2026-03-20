Holand yeni formatda dünya şahmat çempionatına böyük investisiya qoyub

“Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand şahmata investisiya qoyduğunu açıqlayıb.
Holand “Norway Chess”ə (2013-cü ildən bəri Stavangerdə keçirilən illik beynəlxalq şahmat turniri) və yeni Total Dünya Şahmat Çempionatına investisiya qoyacaq.
Holand norveçli iş adamı Marten Borge ilə birlikdə Norveç Şahmat Assosiasiyasının əsas səhmdarı olacaq “Chess Mates” şirkətini təsis edir.
“Şahmat inanılmaz bir oyundur. O, zehni itiləşdirir və futbolla açıq oxşarlıqlar var. Tez düşünməli, intuisiyanıza etibar etməli və bir neçə addım irəli düşünməlisiniz.
Mən “Norway Chess”ə investisiya qoyuram, çünki inanıram ki, yeni Total Dünya Şahmat Çempionatı şahmatı dünyanın hər yerindəki tamaşaçılar üçün daha populyar bir idman növünə çevirə bilər. “Norway Chess” komandası artıq tədbirin inkişafında təsirli bir iş görüb və layihəyə qoşulmaq çox cəlbedici və qaçırılmaz üçün fürsət idi”, - Holand deyib.
Total Dünya Şahmat Çempionatı il ərzində dörd fərqli şəhərdə keçirilən dörd turnirdən ibarət olacaq. Turnir üç fənn üzrə - klassik şahmat, sürətli şahmat və blits üzrə vahid dünya çempionunu müəyyən edəcək. Bu yarışlar FİDE tərəfindən ən azı 16 il müddətinə təsdiqlənir.
Turnirin mükafat fondunun ən azı 2,7 milyon dollar olduğu bildirilir. Turnirin pilot versiyası 2026-cı ilin payızında keçiriləcək, tam mövsüm isə 2027-ci ildə başlayacaq.