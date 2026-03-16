Ülviyyə Fətəliyeva: “Özbəkistandakı şahmat turnirində qalib olmaq məni sevindirir”

16 Mart 2026 17:27
Özbəkistanın Buxara şəhərində keçirilmiş “IV Womens Chess Championship” beynəlxalq turnirində qalib olmaq Azərbaycan şahmatçısı Ülviyyə Fətəliyevanı sevindirir.

Ötən ay Azərbaycan çempionatının da qalibi olan şahmatçı turnirə 8 ölkədən 10 şahmatçının qatıldığını xatırladıb.

“9 turda 6,5 xal topladım. Yarışda çox güclü rəqiblər var idi. Belə turnirdə bu cür nəticə göstərmək məni sevindirir”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında bildirib.

Ü.Fətəliyeva qarşıdakı hədəflərindən də söz açıb:

“Belə nailiyyətlərin davamlı olacağına ümid edirəm. Növbəti yarışlarda da yaxşı nəticələr göstərmək üçün əlimizdən gələnin ən yaxşısını etməyə çalışacağıq”.

