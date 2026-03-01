Teymur Rəcəbov FIDE reytinqindən kənarlaşdırılmaqdan yayınıb

Azərbaycanlı qrossmeyster Teymur Rəcəbov Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının (FIDE) reytinqindən kənarlaşdırılmaqdan yayınıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün FIDE planetin şahmatçılarının 1 mart tarixinə olan yeni reytinqini açıqlayıb. Orada Rəcəbov qeyri-aktiv qrossmeyster statusuna keçə bilərdi və bu halda onun reytinqi ümumi siyahıda əks olunmazdı.
Bu, şahmatçı bir il ərzində heç bir reytinq partiyası keçirmədikdə baş verir. Məhz 2026-cı ilin fevralında Rəcəbovun klassik zaman nəzarəti ilə sonuncu partiyasını oynamasından düz bir il ötürdü. Keçən ilin fevralında o, Azərbaycan çempionatında çıxış etmişdi.
Beləliklə, Rəcəbov aktiv oyunçu statusunu itirməmək və göstəricisinin həm ümumi siyahıda, həm də Azərbaycan reytinqində görünməsi üçün bu yaxınlarda Moskvada hindistanlı şahmatçı Raunak Sadhvani (2638) ilə dörd klassik partiya keçirib. Bu partiyaların hamısı heç-heçə ilə başa çatıb və nəticədə Teymur üç bənd itirib, bundan sonra onun ELO göstəricisi 2689 təşkil edir. Görünən odur ki, Moskvadakı bu mini-matç məhz aktiv oyunçu statusunu qorumaq və Rəcəbovun reytinqinin ölkəmizin göstəricilərində nəzərə alınması üçün oynanılıb.
Buna baxmayaraq, bu, on aparıcı şahmatçının orta reytinqinin nəzərə alındığı şahmat dövlətləri siyahısında Azərbaycanın əvvəlki mövqelərini qorumasına kömək etməyib. Nəticədə Azərbaycan mart reytinqində 2612 xalla yeddinci pillədən 11-ci yerə enib. Geriləməyə Şəhriyar Məmmədyarov (2713), Rauf Məmmədov (2636) və Nicat Abasovun (2583) reytinqlərinin aşağı düşməsi səbəb olub. Aydın Süleymanlının (2653) 25 bəndlik irəliləyişi vəziyyəti xilas etməyib.
Onu da qeyd edək ki, azərbaycanlı şahmatçı Vasif Durarbəyli bir il ərzində heç bir rəsmi partiya keçirmədiyi üçün bu ilin yanvarında reytinqdən çıxarılıb. Onun qeyri-aktiv statusa keçməsi də Azərbaycanın göstəricilərinə mənfi təsir göstərib. Əgər Durarbəyli reytinq partiyası keçirərsə, aktiv şahmatçı statusunu özünə qaytaracaq.