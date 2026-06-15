15 İyun 2026
AZ

Şəhriyar Məmmədyarov Daşkənddə qələbəyə yaxındır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Şahmat
İcmal
15 İyun 2026 11:55
72
Şəhriyar Məmmədyarov Daşkənddə qələbəyə yaxındır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan qrossmeysteri Şəhriyar Məmmədyarov Daşkənddə keçirilən “UzChess Cup” şahmat festivalının “Masters” turnirində birincilik uğrunda mübarizəni davam etdirir.

İdman.Biz xəbər verir ki, son tur ərəfəsində Məmmədyarov 4,5 xal toplayaraq rusiyalı Yan Nepomnyaşi ilə birlikdə 3-4-cü yerləri bölüşür. Əlavə göstəricilərə görə azərbaycanlı şahmatçı rəqibini qabaqlayır. O, liderlər – özbəkistanlı Şəmsiddin Vahidov və Muxiddin Madaminovdan yarım xal geri qalır.

Qeyd edək ki, Məmmədyarov son üç turda uğurlu çıxış edib. O, yunanıstanlı Nikolaos Teodoru və özbəkistanlı Nodirbek Yakubboev üzərində qələbə qazanıb, Vahidovla isə heç-heçə edib. Son turda onun rəqibi Nepomnyaşi olacaq. Turnirin qalibi olmaq üçün Şəhriyar öz partiyasını qazanmalı və liderlərin xal itirməsinə ümid etməlidir.

Festival çərçivəsində keçirilən ikinci ən nüfuzlu “Challenge” turnirində isə Azərbaycan şahmatçısı Məhəmməd Muradlı vaxtından əvvəl çempionluğunu rəsmiləşdirib. O, səkkiz turdan sonra 8 mümkün xaldan 7-ni toplayıb.

Ən yaxın izləyicilərindən 2,5 xal öndə olan Muradlı turnir boyu üstün oyun nümayiş etdirib. Onun hesabında 6 qələbə və 2 heç-heçə var.

Digər Azərbaycan təmsilçisi Eltac Səfərli isə 3 xalla 10 iştirakçı arasında 8-ci pillədə qərarlaşıb.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Məhəmməd Muradlı “UzChess Cup”da vaxtından əvvəl qalib oldu
14 İyun 21:39
Şahmat

Məhəmməd Muradlı “UzChess Cup”da vaxtından əvvəl qalib oldu

Azərbaycan çempionu “Challenge” bölməsində son turdan öncə birinci yeri təmin edib
Azərbaycan şahmatçıları dünya çempionatı üçün İtaliyada
14 İyun 11:34
Şahmat

Azərbaycan şahmatçıları dünya çempionatı üçün İtaliyada

Səkkiz təmsilçimiz 14, 16 və 18 yaşlılar arasında keçiriləcək mötəbər yarışda mübarizə aparacaq
Beşinci Landau Şahmat Festivalı keçiriləcək
12 İyun 10:24
Şahmat

Beşinci Landau Şahmat Festivalı keçiriləcək

Yarış 8, 10 və 12 yaşadək oğlan və qızlar arasında baş tutacaq
Nicat Məmmədov: “Dünya Kubokunda rəqabət kifayət qədər yüksək olacaq”
11 İyun 13:39
Şahmat

Nicat Məmmədov: “Dünya Kubokunda rəqabət kifayət qədər yüksək olacaq”

Baş məşqçi Nicat Məmmədov turnir barədə açıqlama verib
FIDE Rusiya Şahmat Federasiyasının üzvlüyünü dayandırıb
11 İyun 12:28
Şahmat

FIDE Rusiya Şahmat Federasiyasının üzvlüyünü dayandırıb

Qərar İdman Arbitraj Məhkəməsi hökmünün icra edilməməsi səbəbindən qəbul olunub
Səkkiz şahmatçımız Dünya Kubokunda iştirak edəcək
10 İyun 14:54
Şahmat

Səkkiz şahmatçımız Dünya Kubokunda iştirak edəcək

Turnir iyunun 15-28-də keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar