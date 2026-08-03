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Ceyk Pol UFC-nin məğlubedilməz döyüşçüsünü boksa çağırdı

Boks
Xəbərlər
3 Avqust 2026 07:45
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Ceyk Pol UFC-nin məğlubedilməz döyüşçüsünü boksa çağırdı

ABŞ-li bloqer və peşəkar boksçu Ceyk Pol UFC-nin ağır çəki dərəcəsində çıxış edən həmyerlisi Coş Hokitə Puerto-Rikoda boks görüşü keçirməyi təklif edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, mübahisə Polun NFL (Milli Futbol Liqası) oyunçularına ünvanladığı çağırışdan sonra başlayıb. O, istənilən NFL oyunçusuna boksda ondan daha yaxşı nəticə göstərəcəyi təqdirdə bir milyon ABŞ dolları (1,7 milyon AZN) ödəyəcəyini bildirib. Bunun əvəzində Pol həmin idmançı ilə Amerika futbolunda top qəbul edən oyunçu mövqeyində yarışacağını qeyd edib.

“Arbitr internet olacaq. Təyyarəmi göndərəcəyəm. Kim hazırdır”, - deyə Pol yazıb.

Əvvəllər Amerika futbolu ilə məşğul olan Hokit çağırışa belə cavab verib:

“Bütün hörmətimi saxlayaraq deyirəm ki, səni təkcə boks görüşündə deyil, istənilən idman növündə məğlub edərəm”.

Pol isə UFC döyüşçüsünü Puerto-Rikoya dəvət edib:

“Özünü reklam etməyə çalışdığını görürəm. Puerto-Rikoya gəlib boks görüşü keçirmək istəyirsənsə, istənilən vaxt. Səni məmnuniyyətlə biabır edərəm”.

Coş Hokit UFC-nin ağır çəki reytinqində dördüncü pillədədir. Məğlubedilməz döyüşçü peşəkar MMA karyerasında keçirdiyi 10 qarşılaşmanın hamısında qalib gəlib.

İdman.Biz
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