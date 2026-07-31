31 İyul 2026
AZ

“World Boxing” rusiyalı idmançılara tətbiq olunan məhdudiyyətləri ləğv edib

Boks
Xəbərlər
31 İyul 2026 17:49
82
“World Boxing” rusiyalı idmançılara tətbiq olunan məhdudiyyətləri ləğv edib

“World Boxing” İcraiyyə Komitəsi rusiyalı boksçulara tətbiq olunan bütün sanksiyaların aradan qaldırılması barədə qərar qəbul edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bundan sonra onlar bütün beynəlxalq yarışlarda Rusiya bayrağı və himni altında çıxış edə biləcəklər.

Məlumatı Rusiyanın idman naziri Mixail Deqtyarev da təsdiq edib.

Eyni zamanda “World Boxing”in bəyanatında bildirilib ki, təşkilat yarışlar zamanı Rusiya nümayəndə heyətlərinin davranışına, həmçinin antidopinq qaydalarına ciddi nəzarət edəcək.

Deqtyarev isə qeyd edib ki, məhz “World Boxing” Olimpiya Oyunlarında boks yarışlarını keçirmək səlahiyyətinə malikdir. Onun sözlərinə görə, Rusiya Boks Federasiyasının (RBF) “World Boxing”ə tamhüquqlu üzv qəbul olunması rusiyalı boksçuların beynəlxalq yarış təqviminə, o cümlədən olimpiya dövrünə tam şəkildə qayıtmasına imkan yaradacaq.

Qeyd edək ki, “World Boxing” 2023-cü ildə Beynəlxalq Boks Assosiasiyasına (IBA) alternativ olaraq yaradılıb. Təşkilatın əsas məqsədi boksun Olimpiya Oyunlarının proqramında saxlanılmasını təmin etməkdir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Polşalı mütəxəssis azərbaycanlı boks məşqçilərinə seminar keçəcək
11:46
Boks

Polşalı mütəxəssis azərbaycanlı boks məşqçilərinə seminar keçəcək

Seminara 30-dək çalışdırıcı qatılacaq
Usik Uaylderlə vida döyüşünə razıdır: “O, təhlükəli boksçudur”
30 İyul 17:28
Boks

Usik Uaylderlə vida döyüşünə razıdır: “O, təhlükəli boksçudur”

Ukraynalı boksçu karyerasının son qarşılaşmasında sabiq dünya çempionu ilə rinqə çıxmaq ehtimalına münasibət bildirib
İdi Aminin nəvəsi Şotlandiyada qızıl medal qazanmaq istəyir
29 İyul 01:11
Boks

İdi Aminin nəvəsi Şotlandiyada qızıl medal qazanmaq istəyir

Uqandalı boksçu Aziz Abdulun məqsədi Birlik Oyunlarında ölkəsinə tarixi medal qazandırmaqdır

Aleksandr Usik Ukrayna prezidentliyinə namizəd olmayacağını açıqlayıb
26 İyul 22:38
Boks

Aleksandr Usik Ukrayna prezidentliyinə namizəd olmayacağını açıqlayıb

Məğlubedilməz boksçu seçkilərdə daha çox səs toplaya biləcəyini düşünür
Məhəmmədəli Nuruşov hakimləri sərt tənqid etdi: “Özümü qalib sayıram” - VİDEO
26 İyul 09:58
Boks

Məhəmmədəli Nuruşov hakimləri sərt tənqid etdi: “Özümü qalib sayıram” - VİDEO

Azərbaycanlı boksçu Daşkənddə Bobirjon İsroilovla döyüşdən sonra hakimlərin qərarına etiraz edib
Boks millimiz Türkiyəyə yollanıblar
25 İyul 15:32
Boks

Boks millimiz Türkiyəyə yollanıblar

Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində
28 İyul 20:50
Futbol

Çempionlar Liqası: "Sabah" üçüncü təsnifat mərhələsində - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sabah” Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində “Lex” və “Orhus” arasındakı qarşılaşmanın qalibi ilə oynayacaq