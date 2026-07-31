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Polşalı mütəxəssis azərbaycanlı boks məşqçilərinə seminar keçəcək

Boks
Xəbərlər
31 İyul 2026 11:46
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Polşalı mütəxəssis azərbaycanlı boks məşqçilərinə seminar keçəcək

Bakıda növbəti məşqçilik seminarı təşkil olunacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, Azərbaycan Boks Federasiyasının dəstəyi ilə bu il ikinci dəfə baş tutacaq təlimlərə beynəlxalq boks dərsliyinin müəllifi, təcrübəli polşalı mütəxəssis Adam Kusior rəhbərlik edəcək.

O, Bakı Boks Mərkəzində əsasən yerli gənc məşqçilərə qaydalardakı dəyişikliklər, onların tətbiqi, məşq proseslərinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı seminar keçəcək.

Avqustun 3-9-da təşkil ediləcək təlimlər nəzəri və praktiki hissədən ibarət olacaq, ardınca məşqçi-müəllimlər imtahan verəcəklər.

Seminara 30-dək çalışdırıcı qatılacaq. İmtahandan uğurla keçən iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunacaq.

İdman.Biz
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