22 May 2026
22 May 2026 20:08
Saul Alvares son ildə dünyanın ən çox qazanan boksçusudur

“Forbes” jurnalına görə, ikinci orta çəkidə keçmiş mütləq dünya çempionu, meksikalı Saul Alvares dünyanın ən çox qazanan boksçusu olub.

İdman.Biz bildirir ki, builki dünyanın ən çox qazanan idmançılarının siyahısını tərtib etmək üçün “Forbes” onlarla sənaye rəhbəri, agent və digər insayderlərlə müsahibələrə əsaslanaraq 1 may 2025-ci ildən 1 may 2026-cı ilə qədər qazanclarını izləyib.

Nəşrin məlumatına görə, meksikalı boksçu təxminən 170 milyon dollar qazanıb. Son 50-liyə bu dövrdə təxminən 70 milyon dollar qazanan 29 yaşlı məşhur amerikalı blogger və boksçu Ceyk Pol da daxil olub.

