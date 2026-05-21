21 May 2026
AZ

Şamaxıda kadet boksçular mübarizəyə çıxır

Boks
Xəbərlər
21 May 2026 13:57
125
Şamaxıda kadet boksçular mübarizəyə çıxır

Bu gün boks üzrə kadetlər arasında zona birinciliklərinin final mərhələsinə start veriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, Şamaxı Olimpiya Mərkəzində keçiriləcək yarışda 18 çəki dərəcəsi üzrə qaliblər müəyyənləşəcək.

Turnirdə 57 komandanın 159 boksçusu gücünü yoxlayacaq. Final mərhələsi mayın 26-da başa çatacaq.

Döyüşlər saat 15:00-da start götürəcək. Görüşlərdən əvvəl komandaların paradı da baş tutacaq.

Qeyd edək ki, yarışın baş hakimi Anar Babanlı olacaq. Qarşılaşmaları yerli hakimlərlə yanaşı, Qazaxıstan, Moldova, Qırğızıstan və Özbəkistandan olan beynəlxalq dərəcəli referilər də idarə edəcəklər.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nuruşovdan “İspançik”ə sərt mesaj - VİDEO
19 May 12:02
Boks

Nuruşovdan “İspançik”ə sərt mesaj - VİDEO

Azərbaycanlı boksçu 6 iyunda “Humo Arena”da keçiriləcək boks gecəsi öncəsi rəqibinə meydan oxuyub
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir
Tayson Fyurinin 16 yaşlı qızı ailə qurdu - FOTO
17 May 18:15
Boks

Tayson Fyurinin 16 yaşlı qızı ailə qurdu - FOTO

Venesuela Fyuri toy mərasimində Crocs ayaqqabısı ilə diqqət çəkib

Saul Alvares sentyabrda WBC titulu uğrunda döyüşəcək
17 May 06:16
Boks

Saul Alvares sentyabrda WBC titulu uğrunda döyüşəcək

Saulun 63 qələbəsi var, bunlardan 39-u nokautladır
Tarixin ən sürətli nokautu: Beş saniyəyə rəqibini zərərsizləşdirdi - VİDEO
16 May 17:08
Boks

Tarixin ən sürətli nokautu: Beş saniyəyə rəqibini zərərsizləşdirdi - VİDEO

Almaniyalı Viktor Yurk döyüşü ilk zərbə ilə başa vurub
Boksda yenilik: “World Boxing” Olimpiadada nələri dəyişəcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15 May 14:32
Boks

Boksda yenilik: “World Boxing” Olimpiadada nələri dəyişəcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Azərbaycan yığmasını Los-Ancelesə doğru çoxmərhələli seçim prosesi gözləyir

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir