22 May 2026
AZ

Türki Əl-Şeyx Usikin 2027-ci ildə Türkiyədə döyüşəcəyini açıqlayıb

Boks
Xəbərlər
22 May 2026 01:47
98
Türki Əl-Şeyx Usikin 2027-ci ildə Türkiyədə döyüşəcəyini açıqlayıb

Səudiyyə Ərəbistanı Baş Əyləncə İdarəsinin sədri Türki Əl-Şeyx, məğlubedilməz WBA, WBC, IBF və IBO ağır çəki çempionu 39 yaşlı ukraynalı Aleksandr Usikin 2027-ci ildə Türkiyədə döyüşə biləcəyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, Usik peşəkar karyerasında 24 qələbə qazanıb və heç bir məğlubiyyəti yoxdur.

“Hazırda Usikə gələcəkdə təqdim edəcəyimiz bir şeyi müzakirə edirik. Bu barədə düşünürük və bilirəm ki, Aleksandr gələcək haqqında danışmaq istəmir, amma biz planlaşdırırıq. Sizə kiçik bir sirr açacağam: İstanbul əhalisi və İstanbul rəsmiləri ilə gələn il Ayasofyanın yanında inanılmaz bir şey etməyi planlaşdırırıq”, - Əl-Şeyx mətbuat konfransında bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Şamaxıda kadet boksçular mübarizəyə çıxır
21 May 13:57
Boks

Şamaxıda kadet boksçular mübarizəyə çıxır

Turnirdə 57 komandanın 159 boksçusu gücünü yoxlayacaq
Nuruşovdan “İspançik”ə sərt mesaj - VİDEO
19 May 12:02
Boks

Nuruşovdan “İspançik”ə sərt mesaj - VİDEO

Azərbaycanlı boksçu 6 iyunda “Humo Arena”da keçiriləcək boks gecəsi öncəsi rəqibinə meydan oxuyub
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir
Tayson Fyurinin 16 yaşlı qızı ailə qurdu - FOTO
17 May 18:15
Boks

Tayson Fyurinin 16 yaşlı qızı ailə qurdu - FOTO

Venesuela Fyuri toy mərasimində Crocs ayaqqabısı ilə diqqət çəkib

Saul Alvares sentyabrda WBC titulu uğrunda döyüşəcək
17 May 06:16
Boks

Saul Alvares sentyabrda WBC titulu uğrunda döyüşəcək

Saulun 63 qələbəsi var, bunlardan 39-u nokautladır
Tarixin ən sürətli nokautu: Beş saniyəyə rəqibini zərərsizləşdirdi - VİDEO
16 May 17:08
Boks

Tarixin ən sürətli nokautu: Beş saniyəyə rəqibini zərərsizləşdirdi - VİDEO

Almaniyalı Viktor Yurk döyüşü ilk zərbə ilə başa vurub

Ən çox oxunanlar

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
21 May 00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub
21 May 20:20
Futbol

“Qəbələ” son oyunda qalib gələrək çempionatı 11-ci yerdə başa vurub - YENİLƏNİB + VİDEO

"Şamaxı" çempionatda 38 xalla 8-ci yeri tutub