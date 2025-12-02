2 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatı öncəsi milli komanda ilə görüşüb - FOTO

Boks
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 11:35
15
Azərbaycan Boks Federasiyasının (ABF) rəhbərliyi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçiriləcək dünya çempionatı öncəsi kişilərdən ibarət milli komanda ilə görüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

ABF prezidentinin müşaviri Samir Hüseynov mundialın mahiyyətindən danışıb və boksçularımızın hər birindən yüksək nəticə gözlənildiyini vurğulayıb.

Komandanın durumu ilə maraqlanan və tövsiyələrini verən Hüseynov bu yarışla Azərbaycan çempionatının yekununa əsasən Los-Anceles-2028 Yay Olimpiya Oyunları üçün komandanın formalaşacağını qeyd edib.

ABF-in baş katibi Nağı Səfərov və İdarə Heyətinin üzvü Rövşən Hüseynov boksçuları məsuliyyətlərini dərk etməyə çağırıb, onlara uğurlar arzulayıb.

Ardınca millinin baş məşqçisi Ravşan Xocayevin hesabatı dinlənilib. O, komandanın dünya çempionatına hazır olduğunu və boksçularının əhval-ruhiyyəsinin yüksək olduğunu deyib.

Qeyd edək ki, dekabrın 3-13-də keçiriləcək dünya çempionatında Azərbaycan millisi 11 boksçu ilə təmsil olunacaq.

