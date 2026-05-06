“Heydər Əliyev kuboku-2026”: 16 boksçumuz finalda mübarizə aparacaq

Bakıda yeniyetmə oğlan boksçular arasında “Heydər Əliyev kuboku-2026” beynəlxalq turnirində yarımfinal mərhələsi yekunlaşıb. 8 ölkənin qatıldığı yarışda Azərbaycan millisinin 16 idmançısı finalda iştirak hüququ qazanıb.
Həlledici görüşdə 44 kq, 46 kq, 50 kq, 52 kq, 57 kq və 80 kq-da təmsilçilərimiz bir-biri ilə üz-üzə gələcəklər.
12 boksçumuz isə artıq bürünc medalı rəsmiləşdirib. Rəvan Həşimov (44 kq), Yusif Hüseynov (46 kq), Nizami Əliyev (48), Rəsul Babazadə, Sahib Baxışlı (hər ikisi 50 kq), Mirtahir Əhmədli (52 kq), Elcan Musazadə (54 kq), Aydın Əliyev, Tunar Mehdiyev (hər ikisi 60 kq), Yusif Məmmədli (66 kq), Hidayət Məmmədov (70 kq) və Mehran Rəsulov (+80 kq) turniri 3-cü pillədə başa vurublar.
Bakı Boks Mərkəzində keçirilən yarışın final görüşləri mayın 7-də, saat 13:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, bu gün başa çatan qız boksçuların mübarizəsində Azərbaycan millisi 3 qızıl, 4 gümüş və 10 bürünc medal qazanıb.
Oğlanlar
1/2 final
48 kq
Nihad Məmmədli (Azərbaycan) – Rati Xarbadya (Gürcüstan) – 4:1 (29:28, 30:27, 30:27, 29:28, 28:29)
50 kq
Vaqif Məhəmmədli (Azərbaycan) – Rəsul Babazadə (Azərbaycan) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27)
Sahib Baxışlı (Azərbaycan) – Rüstəm Nəsibov (Azərbaycan) – ikinci qalib gəlib
52 kq
Qardaş Rəhimov (Azərbaycan) – Alixan Satibayev (Qazaxıstan) – 4:1 (26:30, 28*:28, 29:27, 28*:28, 28*:28)
İsmayıl Nəsirzadə (Azərbaycan) – Mirtahir Əhmədli (Azərbaycan) – 5:0 (30:25, 30:25, 30:24, 29:27, 30:25)
57 kq
Alixan Askarov (Qazaxıstan) – Məhəmmədəli İstamov (Azərbaycan) – 1:4 (27:30, 27:30, 27:30, 29:28, 27:30)
Əli Camalzadə (Azərbaycan) – Dosjan Tanksik (Qazaxıstan) – 3:2 (27:30, 28:29, 30:27, 30:27, 29:28)
60 kq
Əli Abaslı (Azərbaycan) – Aydın Əliyev (Azərbaycan) – 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28)
63 kq
Vəkil Qurbanov (Azərbaycan) – Caxongirjon Usmankulov (Özbəkistan) – 4:1 (30:27, 30:27, 30:27, 27:30, 30:27)
75 kq
Yusif Ağakişiyev (Azərbaycan) – Alişer Kurbankojauli (Qazaxıstan) – 4:1 (28:29, 29:28, 30:27, 30:26, 30:27)
80 kq
Şükar Əliyev (Azərbaycan) – Lazare Dokvadze (Gürcüstan) – birinci qalib gəlib
Temurbek Xolmurodov (Özbəkistan) – Saleh Fərəcov (Azərbaycan) – ikinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib.