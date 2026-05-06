6 May 2026
AZ

“Heydər Əliyev kuboku-2026”: Azərbaycanın qız boksçulardan ibarət millisi komanda hesabında birinci olub - FOTO

Boks
Xəbərlər
6 May 2026 20:21
175
“Heydər Əliyev kuboku-2026”: Azərbaycanın qız boksçulardan ibarət millisi komanda hesabında birinci olub

Bakıda “Heydər Əliyev kuboku-2026” beynəlxalq turnirdə yeniyetmə qız boksçuların mübarizəsinə yekun vurulub. 8 ölkənin qatıldığı yarışda Azərbaycan millisi 17 medal qazanıb.

İdman.Biz bildirir ki, İlkin Ağayevin baş məşqçisi olduğu U-17 komandamızın heyətində Aysel Fərəcova (46 kq), Aydan İsmayıllı (48 kq) və Səma Abbasova (66 kq) turnirin qalibi adına yiyələniblər.

Yeganə Rəhimova (48 kq), Fatimə Məmmədli (50 kq), Cəmilə Muradlı (57 kq), Rəmziyə Mirzəyeva (70 kq) gümüş, Nəsrin Abdullazadə, Aysan Miriyeva (hər ikisi 46 kq), Nurgül Ocaqova (48 kq), Tunca Mürşüdova, Sima İsmayılova (hər ikisi 50 kq), Alsu Yafarova (52 kq), Nərmin Abdullazadə, Ayan Novruzlu (hər ikisi 54 kq), Emiliya Beydullayeva (57 kq) və Aynur Vəlizadə (63 kq) bürünc medal qazanıblar.

Beləliklə, 3 qızıl, 4 gümüş və 10 bürünc medal qazanan Azərbaycan millisi qız boksçuların yarışında komanda hesabında 1-ci yeri tutub. İkinci yeri Gürcüstan (3-1-1), üçüncü pilləni neytral idmançılardan ibarət komanda (AİN, 1-2-1) tutub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Latviya, Estoniya, Moldova yığmaları və neytral idmançılardan ibarət komandanın qatıldığı yarışda oğlanların mübarizəsinə sabah yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

75 illik həyat yolunda boks və Olimpiya irsi: “Gözəl ailə xoşbəxt həyatın əsas şərtidir” - MÜSAHİBƏ + FOTO
5 May 15:18
Boks

75 illik həyat yolunda boks və Olimpiya irsi: “Gözəl ailə xoşbəxt həyatın əsas şərtidir” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Azərbaycan boksunun tanınmış siması yubileyini qarşılayır
Usik 2027-ci ildə Benavidezlə döyüşə bilər
5 May 08:10
Boks

Usik 2027-ci ildə Benavidezlə döyüşə bilər

Usik son döyüşündə “Uembli” stadionunda britaniyalı Daniel Dübuanı beşinci raundda nokautla məğlub edib
“Heydər Əliyev kuboku-2026”: Üçüncü günün döyüşləri keçirilib
4 May 22:27
Boks

“Heydər Əliyev kuboku-2026”: Üçüncü günün döyüşləri keçirilib

Azərbaycan boksçularından 1-i finala, 10-ü yarımfinala vəsiqə qazanıb
Boksçumuz Məhəmməd Abdullayevdən parlaq qələbə - VİDEO
3 May 14:35
Boks

Boksçumuz Məhəmməd Abdullayevdən parlaq qələbə - VİDEO

Azərbaycan millisinin lideri dünya yığmasının heyətində rəqibini məğlub edib
Benavidesdən sarsıdıcı qələbə: Ramiresi altıncı raundda nokaut etdi - VİDEO
3 May 11:02
Boks

Benavidesdən sarsıdıcı qələbə: Ramiresi altıncı raundda nokaut etdi - VİDEO

Meksika əsilli amerikalı boksçu eyni anda iki yeni titulun sahibi olub
Azərbaycanın 8 boksçusu “Heydər Əliyev kuboku-2026”ya qələbə ilə başlayıb
2 May 19:32
Boks

Azərbaycanın 8 boksçusu “Heydər Əliyev kuboku-2026”ya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışın ikinci gündə 29 görüş olacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb
Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 00:45
Futbol

Seriya A: “İnter” İtaliya çempionu oldu – YENİLƏNİB + VİDEO

“Nerazzurri” 35-ci turda “Parma”ya qalib gələrək çempionluğunu rəsmiləşdirib
UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda
00:55
Dünya futbolu

UEFA Çempionlar Liqası: “Arsenal” 20 ildən sonra yenidən finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

London klubu indiyədək Çempionlar Liqasının finalında cəmi bir dəfə oynayıb