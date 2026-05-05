Usik 2027-ci ildə Benavidezlə döyüşə bilər

Ukraynalı boksçu Aleksandr Usik 2027-ci ildə amerikalı David Benavideslə qarşılaşa bilər.
İdman.Biz saytının The Ring-in insayderi Mayk Koppingerə istinadən verdiyi məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanı Baş Əyləncə İdarəsinin rəhbəri Turki Əl-Şeyx iki məğlubedilməz boksçu arasında ağır çəkidə dünya titul döyüşü təşkil etməkdə maraqlıdır.
Usik son döyüşündə “Uembli” stadionunda britaniyalı Daniel Dübuanı beşinci raundda nokautla məğlub etmişdi. Ukraynalı boksçunun 24 qələbəsi (15-i nokautla) var və məğlubiyyəti yoxdur.
29 yaşlı Benavides də məğlubedilməzdir, onun hesabında 32 qələbə var, bunlardan 26-sı fasilə olub.