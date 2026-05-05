5 May 2026
AZ

Usik 2027-ci ildə Benavidezlə döyüşə bilər

Boks
Xəbərlər
5 May 2026 08:10
339
Usik 2027-ci ildə Benavidezlə döyüşə bilər

Ukraynalı boksçu Aleksandr Usik 2027-ci ildə amerikalı David Benavideslə qarşılaşa bilər.

İdman.Biz saytının The Ring-in insayderi Mayk Koppingerə istinadən verdiyi məlumata görə, Səudiyyə Ərəbistanı Baş Əyləncə İdarəsinin rəhbəri Turki Əl-Şeyx iki məğlubedilməz boksçu arasında ağır çəkidə dünya titul döyüşü təşkil etməkdə maraqlıdır.

Usik son döyüşündə “Uembli” stadionunda britaniyalı Daniel Dübuanı beşinci raundda nokautla məğlub etmişdi. Ukraynalı boksçunun 24 qələbəsi (15-i nokautla) var və məğlubiyyəti yoxdur.

29 yaşlı Benavides də məğlubedilməzdir, onun hesabında 32 qələbə var, bunlardan 26-sı fasilə olub.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Heydər Əliyev kuboku-2026”: Üçüncü günün döyüşləri keçirilib
4 May 22:27
Boks

“Heydər Əliyev kuboku-2026”: Üçüncü günün döyüşləri keçirilib

Azərbaycan boksçularından 1-i finala, 10-ü yarımfinala vəsiqə qazanıb
Boksçumuz Məhəmməd Abdullayevdən parlaq qələbə - VİDEO
3 May 14:35
Boks

Boksçumuz Məhəmməd Abdullayevdən parlaq qələbə - VİDEO

Azərbaycan millisinin lideri dünya yığmasının heyətində rəqibini məğlub edib
Benavidesdən sarsıdıcı qələbə: Ramiresi altıncı raundda nokaut etdi - VİDEO
3 May 11:02
Boks

Benavidesdən sarsıdıcı qələbə: Ramiresi altıncı raundda nokaut etdi - VİDEO

Meksika əsilli amerikalı boksçu eyni anda iki yeni titulun sahibi olub
Azərbaycanın 8 boksçusu “Heydər Əliyev kuboku-2026”ya qələbə ilə başlayıb
2 May 19:32
Boks

Azərbaycanın 8 boksçusu “Heydər Əliyev kuboku-2026”ya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışın ikinci gündə 29 görüş olacaq
“Heydər Əliyev kuboku-2026” beynəlxalq turnirində 185 boksçu mübarizə aparacaq
1 May 18:01
Boks

“Heydər Əliyev kuboku-2026” beynəlxalq turnirində 185 boksçu mübarizə aparacaq

Turnir mayın 2-dən 7-dək davam edəcək
Meyvezer və Pakyao arasında revanş döyüşünün yeri dəyişə bilər
1 May 00:13
Boks

Meyvezer və Pakyao arasında revanş döyüşünün yeri dəyişə bilər

Döyüş rəsmi peşəkar döyüş kimi keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq