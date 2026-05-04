5 May 2026
AZ

“Heydər Əliyev kuboku-2026”: Üçüncü günün döyüşləri keçirilib

Boks
Xəbərlər
4 May 2026 22:27
159
“Heydər Əliyev kuboku-2026”: Üçüncü günün döyüşləri keçirilib

Bakıda 17 yaşadək yeniyetmə oğlan və qız boksçular arasında “Heydər Əliyev kuboku-2026” beynəlxalq turniri davam edir. 8 ölkənin qatıldığı yarışın üçüncü günündə 31 döyüş baş tutub.

İdman.Biz bildirir ki, Azərbaycan boksçularından 1-i finala, 10-ü yarımfinala vəsiqə qazanıb. Sabah qızlar arasında 1/2, oğlanlarda 1/4 final döyüşləri davam edəcək.

Heydər Əliyev kuboku-2026:

4 may

Qızlar

1/4 final

57 kq

Emiliya Beydullayeva (Azərbaycan) – Fatimə Alıyeva (Azərbaycan) – 3:2

1/2 final

48 kq

Aydan İsmayıllı (Azərbaycan) – Nurgül Ocaqova (Azərbaycan) – birinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

63 kq

Alsu Yafarova (Azərbaycan) – Elene Karçava (Gürcüstan) – 2:3

Anastasiya Çokoraya (Gürcüstan) – Aynur Vəlizadə (Azərbaycan) – birinci qalib gəlib

Oğlanlar

1/4 final

46 kq

Həsrət Məmmədov (Azərbaycan) – Həsən Məhərrəmov (Azərbaycan) – 5:0

Yusif Hüseynov (Azərbaycan) – Xeyrəddin Paşayevi (Gürcüstan) – 4:1

Sərxan Əlizadə (Azərbaycan) – Maxanbet Sapar (Qazaxıstan) – 3:2

50 kq

Vaqif Məhəmmədli (Azərbaycan) – Faiq Hənifəzadə (Azərbaycan) – birinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

Rəsul Babazadə (Azərbaycan) – Luka Kokaşvili (Gürcüstan) – 5:0

Azad Məmmədli (Azərbaycan) – Sahib Baxışlı (Azərbaycan) – 0:5

Rüstəm Nəsibov (Azərbaycan) – Amir Tairjanov (Qazaxıstan) – 4:1

57 kq

Məhəmmədəli İstamov (Azərbaycan) – Nikita Stepoy (Moldova) – 5:0

Məmmədqulu İmanzadə (Azərbaycan) – Əli Camalzadə (Azərbaycan) – 0:5

63 kq

Vəkil Qurbanov (Azərbaycan) – Fərhad Quliyev (Azərbaycan) – 5:0

75 kq

Yusif Ağakişiyev (Azərbaycan) – Davud Camalzadə (Azərbaycan) – 5:0

+80 kq

Mehran Rəsulov (Azərbaycan) – Uğur Həsənov (Azərbaycan) – birinci mərhələ adlayıb

Qeyd edək ki, yarışda Azərbaycan millisi ilə yanaşı, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Latviya, Estoniya, Moldova yığmaları və neytral idmançılardan ibarət komanda mübarizə aparır. 185 boksçunun qatıldığı turnirdə oğlanların mübarizəsində 14, qızlarda 9 çəki dərəcəsi üzrə qaliblər müəyyənləşəcək. “Heydər Əliyev kuboku-2026″nın final görüşləri mayın 7-də olacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Boksçumuz Məhəmməd Abdullayevdən parlaq qələbə - VİDEO
3 May 14:35
Boks

Boksçumuz Məhəmməd Abdullayevdən parlaq qələbə - VİDEO

Azərbaycan millisinin lideri dünya yığmasının heyətində rəqibini məğlub edib
Benavidesdən sarsıdıcı qələbə: Ramiresi altıncı raundda nokaut etdi - VİDEO
3 May 11:02
Boks

Benavidesdən sarsıdıcı qələbə: Ramiresi altıncı raundda nokaut etdi - VİDEO

Meksika əsilli amerikalı boksçu eyni anda iki yeni titulun sahibi olub
Azərbaycanın 8 boksçusu “Heydər Əliyev kuboku-2026”ya qələbə ilə başlayıb
2 May 19:32
Boks

Azərbaycanın 8 boksçusu “Heydər Əliyev kuboku-2026”ya qələbə ilə başlayıb - YENİLƏNİB + FOTO

Yarışın ikinci gündə 29 görüş olacaq
“Heydər Əliyev kuboku-2026” beynəlxalq turnirində 185 boksçu mübarizə aparacaq
1 May 18:01
Boks

“Heydər Əliyev kuboku-2026” beynəlxalq turnirində 185 boksçu mübarizə aparacaq

Turnir mayın 2-dən 7-dək davam edəcək
Meyvezer və Pakyao arasında revanş döyüşünün yeri dəyişə bilər
1 May 00:13
Boks

Meyvezer və Pakyao arasında revanş döyüşünün yeri dəyişə bilər

Döyüş rəsmi peşəkar döyüş kimi keçiriləcək
Rusiya və Belarus boksçularına qoyulan bir sıra sanksiyalar ləğv edilib
29 Aprel 17:27
Boks

Rusiya və Belarus boksçularına qoyulan bir sıra sanksiyalar ləğv edilib

“World Boxing” Rusiya və Belarus boksçuları üçün yeni meyarları təsdiqləyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb
2 May 20:31
Futbol

“İmişli” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Şamaxı”ya yaxınlaşıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO
2 May 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Kəpəz” - “Sumqayıt”ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər