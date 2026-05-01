1 May 2026
Meyvezer və Pakyao arasında revanş döyüşünün yeri dəyişə bilər

1 May 2026 00:13
Meyvezer və Pakyao arasında revanş döyüşünün yeri dəyişə bilər

Səkkiz çəki dərəcəsində keçmiş dünya çempionu Menni Pakyao ilə məğlubedilməz amerikalı Floyd Meyvezer arasında keçiriləcək revanş döyüşünün yeri və tarixi dəyişə bilər.

İdman.Biz bu barədə BoxingScene-ə istinadən xəbər verir.

Döyüşün “Sphere Arena”dan MGM ilə əlaqəli bir məkana keçirilməsi planlaşdırılır; seçimlər arasında “T-Mobile Arena” və ya Las Vegasdakı “MGM Grand Garden Arena” var. Döyüşün tarixi də dəyişə bilər; 19 sentyabr əvəzinə, avqustun ortaları, xüsusən də 15-i müzakirə olunur.

Döyüş rəsmi peşəkar döyüş kimi keçiriləcək; nəticəsi boksçuların rekordlarına daxil ediləcək (Meyvezer üçün 50-0 və Pakyao üçün 62-8-3).

“Döyüşü “Sphere Arena”da keçirmək məntiqli deyildi – o, kazino ilə əlaqəli deyil. Döyüş orada baş tutmayacaq. Qətiyyən yox. Milyon faiz”, BoxingScene vəziyyətə yaxın bir mənbəyə istinadən bildirib.

Sphere və MGM nümayəndələri hələlik vəziyyətlə bağlı şərh verməyiblər.

