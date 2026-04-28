“Məhəmməd Abdullayev nəhayət ki, özünün tam potensialını üzə çıxardı” - Rövşən Hüseynovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycanın dəri əlcək ustaları Braziliyanın Fos-du-İquasu şəhərində keçirilən dünya kubokunda üç qızıl medal qazanaraq möhtəşəm nəticəyə imza atıblar.
Bu uğur böyük sensasiya sayılır: sonuncu dəfə azərbaycanlı boksçu bu turniri 1994-cü ildə qazanmışdı - həmin vaxt qalib yaxın keçmişin tanınmış Azərbaycan boksçusu Rövşən Hüseynov olmuşdu.
İdman.Biz xəbər verir ki, hazırda Azərbaycan Boks Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin üzvü olan Rövşən Hüseynov yeni nəsil idmançıların uğurunu şərh edib.
“32 ildən sonra yenidən belə nüfuzlu turnirdə ən yaxşı olmağımız məni çox sevindirir. Xüsusilə Məhəmməd Abdullayev (90 kq-dan yuxarı) üçün qürur duyuram. O, nəhayət ki, öz həqiqi potensialını üzə çıxardı və əvvəllər uduzduğu rəqiblərə belə qalib gələrək dayandırılmaz oldu. Görünür, evlilik ona müsbət təsir edib (gülür). Amma ciddi desək, fərdi idman növlərində evlilikdən sonra nəticələr bəzən zəifləyir, lakin Məhəmməd istisnadır. Ümid edirəm ki, bu qələbə onun böyük uğurlar seriyasının başlanğıcı olacaq”, — deyə Hüseynov bildirib.
Ekspert digər iki boksçunun nəticəsini isə gözlənilən hesab edib:
“Sübhan Məmmədov (50 kq) və Saidcamşid Cəfərov (75 kq) üçün qızıl medal sürpriz olmadı. Sübhan son dövrlərdə qatıldığı demək olar ki, bütün turnirlərdə qalib gəlir, Cəfərov isə həm gücünü, həm də sabitliyini çox yüksək səviyyədə göstərir”.