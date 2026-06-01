1 İyun 2026
AZ

Kişi boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstana yollanıb

Boks
Xəbərlər
1 İyun 2026 17:40
84
Kişi boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstana yollanıb

Kişi boksçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstana yollanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Boks Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ravşan Xocayevin baş məşqçisi olduğu komanda təlim-məşq toplanışını Çimkənddə davam etdirəcək.

13 boksçunun cəlb olunduğu hazırlıq iyunun 12-də başa çatacaq. Toplanışda əsasən texniki-taktiki məşqlərə üstünlük veriləcək. Hazırlıq çərçivəsində sınaq döyüşləri də planlaşdırılır.

Qeyd edək ki, məşqlər Çində keçiriləcək Dünya kubokuna hazırlıq xarakteri daşıyır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Vladimir Kliçko boks karyerasını bərpa etmək istədiyini açıqlayıb
29 May 03:11
Boks

Vladimir Kliçko boks karyerasını bərpa etmək istədiyini açıqlayıb

Vladimir Kliçkonun 50 yaşı var
Boksçularımız Batumidə beş medal qazanıblar
28 May 16:33
Boks

Boksçularımız Batumidə beş medal qazanıblar

Bilalhəbaşi Nəzərov bütün rəqiblərinə qalib gəlib
Boksda Gəncə fərqi: 57 komanda arasında birinci oldular - FOTO
28 May 12:52
Boks

Boksda Gəncə fərqi: 57 komanda arasında birinci oldular - FOTO

Kadetlər arasında zona birinciliklərinin final mərhələsində qaliblər müəyyənləşib
Saul Alvares Kroufordla revanş döyüşü keçirmək istədiyini bildirib
26 May 05:17
Boks

Saul Alvares Kroufordla revanş döyüşü keçirmək istədiyini bildirib

Onların döyüşü 14 sentyabr 2025-ci ildə baş tutub
Verhoven revanş istəyir: Usikə meydan oxudu
24 May 10:41
Boks

Verhoven revanş istəyir: Usikə meydan oxudu

Niderlandlı döyüşçü 11-ci raunddakı dayanmanı mübahisəli sayır
Usik Verhoveni nokauta salaraq WBC kəmərini qorudu - VİDEO
24 May 09:53
Boks

Usik Verhoveni nokauta salaraq WBC kəmərini qorudu - VİDEO

Ukraynalı boksçu WBC kəmərini Misirdə qorudu

Ən çox oxunanlar

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri
31 May 09:08
Dünya futbolu

Arne Slot “Milan”ın baş məşqçisi ola bilər - Tavolyeri

2024/25 mövsümünün sonunda “Milan” Massimiliano Alleqri ilə tərəfdaşlığının bitdiyini elan edib
PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub
30 May 23:00
Dünya futbolu

PSJ ardıcıl ikinci dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub - YENİLƏNİB + VİDEO

PSJ ardıcıl ikinci Çempionlar Liqası titulunu qazanan ilk Fransa klubudur
İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib
31 May 00:42
Atletika

İlahə Quliyeva Azərbaycan rekordunu yeniləyib - YENİLƏNİB

Azərbaycan atletləri Avropada üçüncü olublar
Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 May 16:43
Futbol

Minifutbol millimiz 1/8 finala yüksəlib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Fransa ilə oyunda qazanılan qələbə millimizin liderliyini rəsmiləşdirib