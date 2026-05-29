Vladimir Kliçko boks karyerasını bərpa etmək istədiyini açıqlayıb

29 May 2026 03:11
Keçmiş WBO, IBF, IBO və “The Ring”də ağır çəkidə çempion, ukraynalı Vladimir Kliçko rinqə mümkün qayıdışı barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Vladimir Kliçko 2017-ci ildə karyerasını bitirib.

“Bunu belə deyəcəyəm: hələ də bacararam. Arzum varmı? Bəli. Aleksandr Usik bütün bu illər ərzində çempion olub, ona görə də açığı, iki ukraynalı arasında sadəcə... Amma Aleksandr kəmərlərdən birini boşaltdı - artıq başqa bir çempion var. 45 yaşında çempion olan Corc Formenin rekorduna baxanda - və mənim artıq 50 yaşım var - hələ də 2022-ci ilə qədər düşünürdüm: “Qoy 45 olsun... 45 və bir gün yox, 47 və ya 49 olsun”. Artıq 50 yaşım var. Buna ehtiyacım yoxdur. Geri qayıtmağı planlaşdırmıram, çünki heç vaxt getməmişəm. Ona görə də geri dönüşdən söhbət gedə bilməz. Amma motivasiya, istək, sağlamlıq var və sonra görəcəyik. Mən hələ də bunu edə bilərəm”, - Kliçko deyib.

İdman.Biz
