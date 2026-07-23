Keçmiş NBA oyunçusu araq oğurladığına görə həbs olunub

“New York Post” qəzetinin məlumatına görə, keçmiş NBA oyunçusu Tay Louson Koloradoda 34 dollarlıq “Tito's” arağını oğurladığına görə həbs edilib.
İdman.Biz bildirir ki, hadisə 16 iyulda Kolorado ştatının Kasl Rok şəhərində baş verib. Mağaza sahibi Lousonun mağazadan pul ödəmədən çıxdığını gördükdən sonra polisə müraciət edib. Dükan sahibinin sözlərinə görə, Louson çöldəki şüşədən içib, sonra yaxınlıqdakı restorana aparıb və orada barda oturub. Sahib həmçinin keçmiş basketbolçunun əsəbi olduğunu və sərxoş göründüyünü bildirib. Louson Duqlas şəhər həbsxanasına aparılıb. O, 300 dollardan aşağı məbləğdə oğurluqda ittiham olunur.
Mənbənin istinad etdiyi sənədlərə görə, Louson polis məmuruna hücum edib. O, həmçinin kamerasının şüşə divarına təpik vurub, “dayan” deyə qışqırıb və yerə tüpürüb. Louson daha sonra sakitləşib və davranışına görə üzr istəyib.
Louson 2009-cu ildən 2018-ci ilə qədər NBA-da oynayıb. O, ümumilikdə 18-ci seçmədə seçilib və dərhal Denver Naggets komandasına transfer olunub. O, orada altı mövsüm keçirib və 2012-13 mövsümündə MVP səslərini qazanıb. O, həmçinin “Hyuston Rokets”, “İndiana Peycers”, “Sakramento Kinqs” və “Vaşinqton Uizards” komandalarında da oynayıb. O, NBA-da son oyununu 2018-ci ilin pley-off mərhələsində "Vaşinqton" ilə keçirib. NBA-da karyerasını bitirdikdən sonra Louson xaricdə, sonuncu dəfə 2023-cü ildə Venesuelada oynayıb.