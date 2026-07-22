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Azərbaycan U-18 basketbol millisinin Avropa çempionatındakı oyun cədvəli açıqlanıb

Basketbol
Xəbərlər
22 İyul 2026 12:21
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Azərbaycan U-18 basketbol millisinin Avropa çempionatındakı oyun cədvəli açıqlanıb

18 yaşadək basketbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının Avropa çempionatının B Divizionunda keçirəcəyi qarşılaşmaların tarixləri müəyyənləşib.

İdman.Biz xəbər verir ki, B qrupunda yer alan yığmamız turnirdə ilk oyununu iyulun 24-də Polşa seçməsinə qarşı keçirəcək.

Komandamız daha sonra iyulun 25-də Ukrayna, iyulun 26-da İslandiya, iyulun 28-də Portuqaliya və iyulun 29-da Çexiya yığması ilə üz-üzə gələcək.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatının B Divizionunun oyunları Xorvatiyada təşkil olunacaq.

İdman.Biz
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