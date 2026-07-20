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Rodman: “90-cı illərdə sosial şəbəkələr olsa idi, milyarder olardım”

Basketbol
Xəbərlər
20 İyul 2026 21:49
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Rodman: “90-cı illərdə sosial şəbəkələr olsa idi, milyarder olardım”

Beşqat Milli Basketbol Assosiasiyasının (NBA) çempionu və Basketbol Şöhrət Zalının üzvü 65 yaşlı Dennis Rodman sosial media dövründə milyarder ola biləcəyini söyləyib.

İdman.Biz bildirir ki, Rodman qeyri-adi şəxsiyyətinin ona böyük populyarlıq və kommersiya uğuru gətirəcəyinə əminliyini ifadə edib.

"Bunu dünyanın hər yerində verdiyi müsahibələrdə demişəm. Əgər 90-cı illərdə - 95, 96, 97, 98-ci illərdə sosial mediamız olsaydı - mən lənətə gəlmiş milyarder olardım. Ciddi deyirəm. Həqiqətən də belə düşünürəm. O vaxtlar belə şeylər baş verirdi", - deyə Rodman bildirib.

Qeyd etmək lazımdır ki, karyerası ərzində Rodman iki dəfə NBA-da ilin müdafiəçisi seçilib.

İdman.Biz
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