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“Sabah” BK Ramiz Quliyevlə əməkdaşlığa son qoyub

Basketbol
Xəbərlər
7 İyul 2026 17:02
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“Sabah” BK Ramiz Quliyevlə əməkdaşlığa son qoyub

“Sabah” basketbol klubunda ayrılıq yaşanıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisi məlumat yayıb.

Klub basketbolçusu Ramiz Quliyevlə əməkdaşlığa son verib.

Qeyd edək ki, R.Quliyev 2024-cü ildən “Sabah”da oynayıb.

İdman.Biz
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