“Sabah” BK Ramiz Quliyevlə əməkdaşlığa son qoyub

“Sabah” basketbol klubunda ayrılıq yaşanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisi məlumat yayıb.
Klub basketbolçusu Ramiz Quliyevlə əməkdaşlığa son verib.
Qeyd edək ki, R.Quliyev 2024-cü ildən “Sabah”da oynayıb.
“Sabah” basketbol klubunda ayrılıq yaşanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisi məlumat yayıb.
Klub basketbolçusu Ramiz Quliyevlə əməkdaşlığa son verib.
Qeyd edək ki, R.Quliyev 2024-cü ildən “Sabah”da oynayıb.
Çempionlar Liqasında müntəzəm mövsümə oktyabrın 6-da start veriləcək
Həmzəyev milliyə qarşı laqeyd münasibətdən gileylənir
Azərbaycan komandası yunan həmyaşıdlarına 63:79 hesabı ilə məğlub olub
Madrid klubu ilə müqavilə üç il müddətinə bağlanıb
Dina Ulyanova yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb
Turnirin ən dəyərli basketbolçusu (MVP) "Neftçi" klubunun və milli komandamızın üzvü Arika Karter seçilib
Millimiz qrupda son oyununu sabah keçirəcək
Bakı klubu oyunu on nəfərlə başa vurub